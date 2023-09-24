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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 578-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 24 сентября

В ДНР введен комендантский час с 23:00 до 04:00 по будням. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Рон ДеСантис высказался против вступления Украины в НАТО. Эмбарго на поставки сельскохозяйственной продукции в страны Восточной Европы может стоить Киеву $230 млн в месяц. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ»

10:44. В селе Павло-Федоровка Приморского края неизвестные разбили фотографии на мемориале погибшим в ходе специальной военной операции, полиция разыскивает злоумышленников — управление МВД России по региону.

10:41. Денис Пушилин принял присягу в качестве главы ДНР — ТАСС.

10:24. В Курске беспилотник атаковал административное здание, повреждена крыша — губернатор Курской области Старовойт.

10:20. Более 5 млрд руб. будет выделено из резерва правительства России государственному фонду поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». — распоряжение премьера Мишустина.

10:17. В ДНР введен комендантский час с 23:00 до 04:00 по будням — «Интерфакс».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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10:08. Заявка на прокачку российского газа в Европу через Украину на 24 сентября составляет 41,8 млн куб. м — «Газпром».

9:06. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Рон ДеСантис заявил, что вступление Украины в НАТО не отвечает интересам Вашингтона, так как накладывает на США дополнительные обязательства — Bloomberg.

8:42. Украина может терять до $230 млн в месяц из-за эмбарго на экспорт сельскохозяйственной продукции, введенного Словакией, Венгрией и Польшей — расчет «РИА Новости» на основе данных статслужб стран.

8:33. Украина предложила Польше наладить поставки зерна «вручную», что подразумевает согласование каждой партии с польскими властями — замминистра экономики Украины Тарас Качка.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 577-й

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