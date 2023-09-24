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Коммерсантъ FM
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Курская область подверглась третьей за день атаке БПЛА

Министерство обороны России сообщило, что около 20:30 мск над Курской областью силами ПВО был сбит украинский беспилотник. Ранее о работе ПВО в регионе сообщал губернатор Роман Старовойт. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Сегодня, 24 сентября, по данным военного ведомства, около 14:40 мск средствами ПВО были уничтожены два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями.

Утром Роман Старовойт сообщал еще об одной атаке БПЛА. В результате оказалось повреждено «административное здание в Центральном округе».

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян

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