Администрация Алиева: Степанакерт подключен к энергосистеме Азербайджана

Администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева сообщила, что город Ханкенди (Степанакерт) отключен от энергосистемы Армении. Его подключили к азербайджанской энергосистеме.

Как сообщили в администрации агентству «Азертадж», решение принято исходя из договоренностей, достигнутых на встрече с представителями армянских жителей Нагорного Карабаха 21 сентября в Евлахе.

В 2021 году на подстанции «Шуша», принадлежащей «Азерэнержи», установили резервные места для Степанакерта, уточнили в администрации. С 19 сентября, дня начала военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе, начался монтаж дополнительных высоковольтных опор 110 кВ возле подстанции.

Военная операция Азербайджана продлилась до 20 сентября. Ильхам Алиев заявил, что все поставленные цели были выполнены. Власти Нагорного Карабаха согласились сложить оружие. 24 сентября Азербайджан объявил о создании правительственной рабочей группы для вхождения Нагорного Карабаха в состав страны.

О прибытии первых раненых и беженцев из Карабаха в Армению — в материале «Ъ» «В Горисе ничего не происходит».

Лусине Баласян