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Коммерсантъ FM
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Азербайджан создал правительственную рабочую группу для присоединения Карабаха

Советник азербайджанского президента по внешней политике Хикмет Гаджиев заявил Politico, что Баку создал правительственную рабочую группу для решения гуманитарных, экономических и социальных вопросов, связанных с вхождением Нагорного Карабаха в состав Азербайджана.

«Карабах был пороховой бочкой и самой милитаризованной зоной в мире, но теперь это в прошлом. В таких условиях шансы на мир между Арменией и Азербайджаном гораздо выше»,— добавил господин Гаджиев.

19 сентября Азербайджан начал «антитеррористическую» операцию в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Она была официально завершена спустя сутки, когда президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о ее окончании после достижения всех поставленных целей.

По данным уполномоченного по правам человека в Нагорном Карабахе Гегама Степаняна, в результате действий азербайджанской армии погибли не менее 200 человек. В Армении тем временем уже пять дней подряд проходят протесты с требованием отправить в отставку премьер-министра Никола Пашиняна.

Подробнее — в материале «Ъ» «Нет дома, кроме Арцаха».

Эрдни Кагалтынов

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