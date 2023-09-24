Курский губернатор сообщил о работе систем ПВО в регионе

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о работе систем противовоздушной обороны в регионе. Ранее сегодня, 24 сентября, он рассказал, что украинский беспилотник атаковал административное здание в Центральном округе.

«В Курском районе работает наша система ПВО. Прошу жителей сохранять спокойствие и в случае обнаружения подозрительных предметов оперативно сообщать информацию по номеру 112»,— написал господин Старовойт в Telegram. По данным Минобороны России, около 14:40 мск средствами ПВО были уничтожены два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями.

«Украинская правда» со ссылкой на источник в украинской разведке пишет, что удар был нанесен по зданию ФСБ в центре Курска, а также по нефтеперерабатывающему заводу в городе. Российские власти эту информацию не комментировали.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».