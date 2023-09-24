Полиция сообщила об убийстве трех вооруженных мужчин на севере Косово

Сотрудники косовской полиции в районе села Банска к вечеру 24 сентября убили 3 из 30 вооруженных людей в масках, которые причастны к гибели одного и ранению двух полицейских в ходе ночной перестрелки. Один мужчина был убит на территории монастыря, где укрывалась вооруженная группа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на полицию.

В сообщении полиции в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской) говорится, что монахи, послушники и паломники из Нови-Сада (город в Сербии) при перестрелке не пострадали. Они заперлись в одном из зданий монастырского комплекса, как только на территорию въехала вооруженная группа.

«По монастырскому двору ходят вооруженные люди в масках, слышны автоматные очереди, беспорядочная стрельба и отдельные выстрелы» — так описывались события на территории монастыря в сообщении епархии cербской православной церкви Рашка-Призрен, передает Kosovo online.

В пресс-релизах полиции Косово действия сотрудников описываются как «обеспечение безопасности и верховенства закона и порядка». В частности, этим объясняется закрытие сегодня утром двух КПП на въезд из Сербии — Ярине и Брняк. Об ограничении работы самого крупного пункта пропуска — Мердаре — не сообщалось.

Мужчины в масках вооружены автоматами, гранатометами, ручными гранатами, электрошокерами. В их распоряжении также имеются два грузовика и один бронетранспортер. В интересах кого и по какой причине вооруженная группа действует в районе села Банска, в сообщениях косовской полиции не указывается. При этом премьер-министр и президент Косово Альбин Курти и Вьоса Османи возложили ответственность за действия неизвестных мужчин на власти Сербии.

Официальные лица Сербии в течение всего дня 24 сентября ситуацию никак не комментировали, но, как передает ТАСС, в 20:00 по местному времени (21:00 мск) запланировано обращение к гражданам президента Сербии Александра Вучича. Контингент НАТО, действующий в регионе,— KFOR — сообщил, что внимательно следит за ситуацией, но пока не предпринимает никаких действий.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Сербия и Косово разошлись по сообществу».

Александра Горошилова