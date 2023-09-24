Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Полиция сообщила об убийстве трех вооруженных мужчин на севере Косово

С ночи в районе села Банска проводится операция в отношении вооруженной группы из 30 человек

Сотрудники косовской полиции в районе села Банска к вечеру 24 сентября убили 3 из 30 вооруженных людей в масках, которые причастны к гибели одного и ранению двух полицейских в ходе ночной перестрелки. Один мужчина был убит на территории монастыря, где укрывалась вооруженная группа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на полицию.

В сообщении полиции в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской) говорится, что монахи, послушники и паломники из Нови-Сада (город в Сербии) при перестрелке не пострадали. Они заперлись в одном из зданий монастырского комплекса, как только на территорию въехала вооруженная группа.

«По монастырскому двору ходят вооруженные люди в масках, слышны автоматные очереди, беспорядочная стрельба и отдельные выстрелы» — так описывались события на территории монастыря в сообщении епархии cербской православной церкви Рашка-Призрен, передает Kosovo online.

В пресс-релизах полиции Косово действия сотрудников описываются как «обеспечение безопасности и верховенства закона и порядка». В частности, этим объясняется закрытие сегодня утром двух КПП на въезд из Сербии — Ярине и Брняк. Об ограничении работы самого крупного пункта пропуска — Мердаре — не сообщалось.

Мужчины в масках вооружены автоматами, гранатометами, ручными гранатами, электрошокерами. В их распоряжении также имеются два грузовика и один бронетранспортер. В интересах кого и по какой причине вооруженная группа действует в районе села Банска, в сообщениях косовской полиции не указывается. При этом премьер-министр и президент Косово Альбин Курти и Вьоса Османи возложили ответственность за действия неизвестных мужчин на власти Сербии.

Официальные лица Сербии в течение всего дня 24 сентября ситуацию никак не комментировали, но, как передает ТАСС, в 20:00 по местному времени (21:00 мск) запланировано обращение к гражданам президента Сербии Александра Вучича. Контингент НАТО, действующий в регионе,— KFOR — сообщил, что внимательно следит за ситуацией, но пока не предпринимает никаких действий.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Сербия и Косово разошлись по сообществу».

Александра Горошилова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...