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Коммерсантъ FM
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Сербия и Косово разошлись по сообществу

И получили серьезное предупреждение от Евросоюза

Евросоюзу удалось провести 14 сентября встречу сербского и косовского лидеров Александра Вучича и Альбина Курти. Это были первые такие переговоры после резкого обострения отношений между двумя сторонами в конце мая. Главные цели встречи — снизить напряженность на севере Косово и вернуть Белград и Приштину к диалогу о нормализации отношений. Однако прорыва не произошло. Разногласия среди прочего по-прежнему связаны с идеей формирования в Косово Сообщества сербских муниципалитетов. Между тем глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предупредил: «Без нормализации не будет европейского будущего ни для Косово, ни для Сербии». С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Косово Альбин Курти

Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Косово Альбин Курти

Фото: Virginia Mayo / AP

Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Косово Альбин Курти

Фото: Virginia Mayo / AP

Александр Вучич и Альбин Курти встретились впервые после 2 мая, когда в том же Брюсселе они при посредничестве Жозепа Борреля приступили к обсуждению создания в Косово Сообщества сербских муниципалитетов, которому Белград придает особое значение, видя в нем своего рода компенсацию за фактическое признание независимости Косово. А до того на встрече в македонском Охриде лидеры Сербии и Косово подтвердили принятие плана ЕС по нормализации отношений и согласовали главные пункты программы.

Однако вскоре после майской встречи не только был остановлен процесс нормализации, но и произошла резкая эскалация обстановки на севере Косово. Косовский спецназ разогнал с помощью спецсредств сербов, которые пытались помешать проходу в здания горадминистраций мэров-албанцев, вступивших в должности накануне. Мэры были избраны в апреле на выборах, на которых из-за сербского бойкота явка составила всего 3,5%. В ответ Александр Вучич привел сербскую армию в повышенную боеготовность и направил ее к границе с Косово. Очень скоро противостояние сербов с косовской полицией переросло в жесткие столкновения протестующих с контингентом НАТО (KFOR). В результате ранения получили около полусотни натовцев и столько же сербов.

С тех пор на севере Косово сохраняется напряженность. А нынешним летом в Евросоюзе откровенно признали, что проходящий под его эгидой процесс нормализации отношений между Сербией и Косово остановлен и теперь речь идет «лишь об управлении кризисом». Поэтому главной целью нынешней встречи, как ее обозначили в ЕС, было возвращение к осуществлению плана нормализации отношений через урегулирование текущих проблем на косовском севере, что предполагает в первую очередь проведение там новых выборов градоначальников с непременным участием сербов.

Накануне нынешней встречи Белграду и Приштине поступили серьезные предупреждения. Сначала президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил, что либеральный визовый режим в отношении Сербии и Косово может быть изменен, если они не подойдут ответственно к взаимному диалогу и урегулированию ситуации на севере. Предупреждение последовало и из Вашингтона. Эмиссар США на Балканах Гейбриел Эскобар объявил о неизбежности серьезных последствий, если Косово и Сербия пропустят шанс нормализовать отношения.

Тем не менее особого оптимизма и повышенных ожиданий перед началом брюссельских переговоров в ЕС заметно не было. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель лишь осторожно написал в соцсетях: «Сегодня увидим, готовы ли стороны взять на себя ответственность».

Переговорный процесс в Брюсселе оказался многосложным. Сначала Жозеп Боррель и эмиссар ЕС на Балканах Мирослав Лайчак пообщались с Александром Вучичем и Альбином Курти по отдельности, после чего под присмотром европейских чиновников состоялась встреча сербского и косовского лидеров. Затем господа Боррель и Лайчак снова уединились с косовским премьером.

Итоги первым подвел президент Сербии, объявив, что переговоры завершились безуспешно. «Сербия приняла компромиссное предложение ЕС обсудить вначале создание Сообщества сербских муниципалитетов, но косовская сторона с этим не согласилась»,— сообщил Александр Вучич. Об участии сербов в новых выборах на севере Косово, по его словам, имеет смысл говорить только после отставки нынешних мэров-албанцев.

Отсутствие прорыва на переговорах подтвердил и глава дипломатии ЕС. «Премьер Косово, к сожалению, не был готов сделать шаг вперед»,— посетовал Жозеп Боррель. Он пояснил: Альбин Курти не согласился начать формирование Сообщества сербских муниципалитетов и всячески настаивал, что вначале Косово должно быть признано независимым государством. При этом в заключение глава дипломатии ЕС предупредил: «Без нормализации не будет европейского будущего ни для Косово, ни для Сербии».

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