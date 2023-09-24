Владимир Кара-Мурза этапирован в колонию строгого режима №6 в Омске

Оппозиционера и журналиста Владимира Кара-Мурзу (признан иностранным агентом), приговоренного к 25 годам лишения свободы, доставили в колонию строгого режима №6 в Омске, где он будет отбывать назначенный срок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Кара-Мурза

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Владимир Кара-Мурза

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Утром 4 сентября оппозиционера этапировали из московского СИЗО-5 «Водник». Как уточнил его адвокат Вадим Прохоров, дорога заняла около трех недель, в омскую ИК-6 он прибыл 21 сентября.

«Это колония строгого режима для впервые осужденных, которая находится в черте самого города»,— написал адвокат в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta). По пути в колонию он провел некоторое время в СИЗО-1 в Самаре и Омске, а также несколько часов в изоляторах Пензы и Челябинска.

В посте Вадим Прохоров разместил часть письма Владимира Кара-Мурзы, в котором он рассказал, что после прибытия в ИК-6 его отправили в ШИЗО. Со слов адвоката, причина — «некий проступок, якобы совершенный в СИЗО-1 Омска в весьма кратковременный период его пребывания там».

Вадим Прохоров сообщил РБК, что защита намерена добиться медицинского обследования Владимира Кара-Мурзы в Омске. По словам адвоката, в московском СИЗО «Водник» в обследовании было отказано. В марте Владимиру Кара-Мурзе диагностировали полинейропатию.

Мосгорсуд приговорил оппозиционера к 25 годам колонии строгого режима 17 апреля. Его признали виновным по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ), публичном распространении ложной информации об армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), осуществлении деятельности нежелательной организации (ч. 1 ст. 284.1 УК РФ). 31 июля апелляционный суд Москвы оставил приговор без изменений. Владимир Кара-Мурза вину не признал.

Подробнее о приговоре — в публикации «Ъ» «Владимиру Кара-Мурзе присудили максимум».

Лусине Баласян