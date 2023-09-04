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Коммерсантъ FM
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Владимира Кара-Мурзу этапировали из московского СИЗО

Оппозиционера и журналиста Владимира Кара-Мурзу (признан иностранным агентом), приговоренного к 25 годам лишения свободы, утром 4 сентября этапировали из московского СИЗО-5 «Водник». Как сообщил адвокат Вадим Прохоров, его увезли в колонию.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

О том, что Кара-Мурза вывезен из СИЗО, ранее сегодня сообщила его жена Евгения в соцсети X (в прошлом — Twitter). По ее словам, политика этапировали «в полной секретности, в неизвестном направлении»).

Вадим Прохоров в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta) cообщил, что Владимира Кара-Мурзу этапировали, не дожидаясь рассмотрения кассационной жалобы на приговор. «Куда — пока не знаем, пытаемся выяснить», — написал он.

Мосгорсуд приговорил оппозиционера к 25 годам колонии строгого режима 17 апреля. Его признали виновным по делу о госизмене (ст. 275 УК), публичном распространении ложной информации об армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК), осуществлении деятельности нежелательной организации (ч. 1 ст. 284.1 УК). 31 июля апелляционный суд Москвы оставил приговор без изменений. Политик вину не признает.

Подробнее о приговоре — в публикации «Ъ» «Владимиру Кара-Мурзе присудили максимум».

Лусине Баласян

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