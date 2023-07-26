Допуслуги впишутся в займы

Банк России пригрозил микрофинансовым организациям регуляторными ужесточениями за практику навязывания дополнительных услуг вплоть до исключения из реестра. Однако некоторые игроки видят в таких услугах эффективный метод конкурентной борьбы за качественного заемщика. Поэтому эксперты полагают, что в условиях снижения маржинальности бизнеса участники рынка могут пытаться просто маскировать их.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

На состоявшейся на прошлой неделе встрече топ-менеджеров Банка России и представителей МФО регулятор пригрозил участникам рынка ужесточениями за практику навязывания дополнительных услуг, рассказали источники “Ъ” на микрофинансовом рынке. Вопрос обсуждался после принятия Госдумой закона, ограничивающего манипуляции «с полной стоимостью кредита (ПСК) или займа и навязывания дополнительных платных услуг» (см. “Ъ” от 13 июля).

Закон принят Госдумой 18 июля, а 24 июля подписан президентом. Он расширяет перечень платежей заемщика, которые банки и микрофинансовые организации должны включать в расчет ПСК. Теперь к ним будут относиться не только платежи по кредитному договору, но и другие услуги, от которых зависят условия кредита: страхование жизни и здоровья, страховка автомобиля, выступающего залогом по кредиту.

Банк России всегда внимательно отслеживал нежелательные практики навязывания допуслуг кредиторами, однако впервые собрал представителей рынка МФО для обсуждения проблемы, причем в жестком ключе, отмечают несколько собеседников “Ъ”.

«Регулятор дал понять, что не намерен далее мириться с политикой некоторых игроков, искусственно увеличивающих ПСК. Меры противодействия им анонсированы серьезные — вплоть до исключения из реестра»,— говорит гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров.

В ЦБ заявили, что проводят «активную работу по противодействию навязанным услугам, в том числе фиксируем конкретные нарушения по заявлениям граждан». При этом диапазон мер воздействия «очень широк — вплоть до исключения из реестра», отметили в Банке России.

Ужесточение риторики регулятора связано с изменениями регулирования рынка: ужесточение макропруденциальных лимитов (МПЛ), снижение максимальных допустимых переплат по займу и снижение ежедневной ставки с 1% до 0,8%. Регулятор и юристы же опасаются, что некоторые игроки отрасли могут попытаться компенсировать выпадающие доходы, навязывая допуслуги (см. “Ъ” от 4 апреля).

«Клиент должен в полной мере осознавать, что и как он приобретает, за какую стоимость и что делать, если он передумает. Кроме того, предоставление дополнительных услуг никак не должно влиять на решение о выдаче займа»,— отмечает директор СРО «МиР» Елена Стратьева.

По данным рейтинговых отчетов «Эксперт РА», в некоторых компаниях микрофинансового сектора доля непроцентных доходов достигает 30%. «Использование дополнительных услуг в качестве инструмента маркетинговой борьбы в текущих условиях будет выигрышным в случае применения их с расчетом на перспективу. Выиграет тот, кто с их помощью будет повышать лояльность клиента и выстраивать с ним долгосрочные отношения, а не стремится заработать в моменте»,— считает директор по продуктам Moneyman Анна Панкратова.

«Если мы поймем, что какие-либо допуслуги принимаются положительно и позволяют нам удерживать клиентов, то их мы будем вводить, даже если они будут включены в расчет ПСК»,— отмечает коммерческий директор Summit Group Елена Малышева.

Опрошенные “Ъ” компании говорят о снижение числа заявок на займы от новых клиентов. По данным Webbankir, по итогам первого полугодия 2023 года на новых заемщиков пришлось 51,4% заявок, это минимальное значение с 2019 года. В условиях ужесточения борьбы за качественного заемщика (см. “Ъ” от 10 апреля) компании будут пытаться «маскировать» дополнительные услуги, уверен один из собеседников “Ъ” на рынке микрофинансирования.

«Очень важна работа по установлению контроля за изменениями внутренних операционных настроек внутри МФО со стороны надзорного блока Банка России. МФО могут просто перенести оплаты и подписания допов на другой день, предусмотрев безакцептность списания»,— подчеркивает эксперт проекта ОНФ «За права заемщиков» Алла Храпунова. Впрочем, панацеи от навязывания не существует, пессимистичен управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. По его словам, «ЦБ будет и далее ужесточать контроль и правила, а кредиторы будут адаптироваться и искать новые способы обхода ограничений».

Полина Трифонова