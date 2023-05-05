МФО заработала на исключение

Банк России вернулся к практике удаления с рынка ненадежных микрофинансовых организаций. 5 мая ЦБ исключил из реестра МФО компанию «Киберлендинг», входившую в топ-5 игроков сегмента займов «до зарплаты». Причиной стало навязывание заемщикам дополнительных услуг. Тема борьбы с навязыванием услуг различными игроками финансового рынка в последнее время актуализировалась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

5 мая Банк России сообщил об исключении компании «Киберлендинг» из реестра МФО. В качестве причин исключения из реестра регулятор указывает нарушения в предоставлении информации и отчетности, отчетов в БКИ, а также нарушения при расчете полной стоимости займа, неуказание информации о предоставлении дополнительных услуг заемщику, нарушения при расчете предельной долговой нагрузки заемщика.

В «Киберлендинг» указали, что за последние годы компания снизила количество поступающих жалоб на 37%. Компания прекратила выдачу новых займов, уточнили там.

По данным рэнкинга МФО «Эксперт РА», «Киберлендинг» специализировалась на выдаче займов «до зарплаты» (PDL; сроком не более чем на 30 дней и на сумму не более 30 тыс. руб.), по этому показателю она входила в топ-5 компаний по итогам 2022 года с портфелем 3,4 млрд руб.

ЦБ давно не исключал МФО из реестра, в последний раз серьезной надзорной мерой в отношении подобной организации было принудительное ограничение начисления штрафов и пеней в марте 2023 года (см. «Ъ» от 31 марта). Расчистка российского финансового рынка пришлась на 2015–2018 годы, отмечает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин, сейчас компании и банки исключаются из реестров в основном по причине добровольной сдачи лицензии.

При любом ужесточении регулирования кредиторы — как банки, так и другие финансовые организации — всегда будут искать дополнительные источники дохода, отмечают в СРО «МиР». О том, что на фоне ужесточения регуляторных требований МФО могут активизироваться в предложении навязанных услуг в попытке компенсировать выбывающую прибыль, эксперты уже предупреждали (см. «Ъ» от 4 апреля). МФО по-прежнему прибегают к уловкам, которые можно расценивать как недобросовестные практики, согласна эксперт проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Алла Храпунова. Среди них и так называемые предустановленные галочки, и недостаточно визуально ясное представление документов заемщику для ознакомления, перечисляет она. «Документы могут быть сформированы пакетом, который человек должен осмысленно прочитать, что, к большому сожалению, многие не делают»,— признает эксперт.

Гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров уточняет, что многие компании микрофинансового сектора открыто предоставляют «пакетные» услуги, но их условия существенно отличаются от скрытых, навязанных услуг тем, что у заемщика сохраняется право на отказ от них в момент оформления займа и право вернуть платеж за услугу, если она была оформлена случайно.

Для изменения ситуации с навязыванием услуг необходимы комплексные меры. «В числе таких мер я бы назвал предупреждения, проверки деятельности МФО, в отношении которых наиболее часто поступают жалобы»,— говорит управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. «Ключевым моментом является, был ли заемщик осведомлен о предоставлении ему услуги. Если не был, это нарушение закона, у заемщика есть право отказаться от услуги и потребовать возмещения ее стоимости даже после заключения договора»,— поясняет юрист.

В любом случае борьба с навязыванием дополнительных услуг в последнее время вновь становится актуальной темой для ЦБ, причем это относится ко всем финансовым рынкам — от страхового до брокерского. Что же касается МФО, то, по оценкам «Эксперт РА», реестр к концу 2023 года недосчитается как минимум 200 организаций: на начало 2023 года в нем было 1162 компании, сейчас — 1084.

Полина Трифонова