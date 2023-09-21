CNBC: голливудские продюсеры и сценаристы близки к завершению забастовки

Представители голливудских киностудий могут уже сегодня, 21 сентября, вечером договориться с профсоюзом сценаристов о завершении многомесячной забастовки, сообщил американский телеканал CNBC со ссылкой на неназванные осведомленные источники,

Сообщается, что вчера, 20 сентября, представители Американской гильдии сценаристов (WGA) и Альянса продюсеров кино и телевидения (AMPTP) провели встречу и намерены договориться об окончательных условиях сделки уже сегодня, 21 сентября. Если же этого сделать не удастся, забастовка может продлиться уже до конца года, отмечают источники CNBC.

Голливудские сценаристы проводят забастовку с мая, в июле к ним присоединились актеры. Профсоюзы требуют повышения зарплат и гарантий, что искусственный интеллект не будет использоваться для замены актеров и сценаристов. Забастовка уже привела к тому, что вручение премии «Эмми» было перенесено на январь. Отложен выход множества фильмов, например сиквела «Дюны». В начале августа представители киностудий уже проводили встречу с забастовщиками, однако она оказалась безрезультатной.

Как киностудии согласились улучшить условия труда, чтобы избежать новых забастовок,— в материале «Ъ».

Евгений Хвостик