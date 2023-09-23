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Коммерсантъ FM
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Власти Анапы потребовали снести дом и магазин приемного отца Дани Милохина

Анапский районный суд рассмотрит исковое заявление о сносе жилого дома и двух построек, принадлежащих Дмитрию Тюленеву, приемному отцу тиктокера Дани Милохина. Проверка, которую провели после жалобы, выявила, что здания были построены с нарушением градостроительных требований.

Дмитрий Тюленев

Дмитрий Тюленев

Фото: из личного архива Дмитрия Тюленева

Дмитрий Тюленев

Фото: из личного архива Дмитрия Тюленева

Накануне многодетный отец Дмитрий Тюленев записал видеообращение, в котором рассказал, что администрация Анапы подала иск с требованием снести его дом, а также дом его родителей и семейный магазин одежды (по его словам, единственный нормальный источник доходов семьи), который был недавно закрыт. Основание для сноса — несоблюдение отступов от межи.

При этом, со слов Дмитрия Тюленева, местные адвокаты отказываются помогать ему и его семье. «Как говорят адвокаты, меня хотят переключить, создать мне специально проблемы, чтобы я не смог защищать Даню»,— рассказал Дмитрий в видеообращении. Ранее сообщалось, что Даню Милохина объявили в розыск по заявлению военкомата Анапы.

«Установлено нецелевое использование земельного участка, а также нарушение градостроительных требований при возведении объектов: жилой дом и две хозпостройки построены с нарушением норм отступа, одна из построек имеет признаки магазина одежды»,— сообщили «РИА Новости» в пресс-службы администрации Анапы.

По данным властей города, Дмитрий Тюленев «самовольно занял территорию общего пользования в 71 кв. м», а его участок, личное подсобное хозяйство, не предусматривает ведения коммерческой деятельности. Судебное заседание назначено на 25 сентября.

В 2022 году Даня Милохин уехал из страны. Он жил в Дубае, ОАЭ и США. В ноябре 2022 года на стриме с блогером Артуром Бабичем он спел украинский гимн. Открыто против боевых действий на Украине блогер не выступал.

В начале сентября 21-летний Даня Милохин опубликовал несколько фото с Красной площади. Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина попросила Минобороны призвать его в армию, чтобы служба поспособствовала «патриотическому воспитанию» блогера. После этого, со слов источников «РИА Новости» в правоохранительных органах, Даню Милохина объявил в розыск военкомат Анапы.

Анастасия Ларина

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