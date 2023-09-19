Военкомат Анапы объявил в розыск блогера Даню Милохина

Тик-токер Даня Милохин, недавно улетевший в Дубай, объявлен в розыск по заявлению военкомата Анапы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«По данным военкомата Анапы, его объявили в розыск. Вообще у него регистрация в Москве, но там он на учет не встал»,— сообщили изданию в правоохранительных органах.

11 сентября директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина обратилась к Минобороны РФ с просьбой призвать блогера в ряды Вооруженных сил России для прохождения срочной службы. По ее мнению, призыв должен поспособствовать патриотическому воспитанию парня, который возмутил ее своими высказываниями в адрес россиян. На следующий день Екатерина Мизулина сообщила, что Милохин снова улетел в Дубай.

Татьяна Ручкина

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