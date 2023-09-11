Мизулина призвала Минобороны забрать тиктокера Милохина в армию

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обратилась к руководству Минобороны с просьбой призвать тиктокера Даню Милохина в армию. По ее мнению, служба поспособствует «патриотическому воспитанию» блогера.

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«На днях в Россию вернулся блогер Даня Милохин, ранее расстроивший многих россиян русофобскими заявлениями, находясь за пределами нашей Родины. Блогер не был ранее призван в ряды вооруженных сил России, хотя, по имеющейся информации, оснований для отсрочки нет»,— написала в Telegram Екатерина Мизулина.

«Этот шаг будет способствовать патриотическому воспитанию, молодой человек сможет с оружием в руках доказать на деле свою верность и преданность нашей Родине»,— полагает глава «Лиги безопасного интернета».

В 2022 году Даня Милохин уехал из страны, он жил в Дубае, ОАЭ и США. В ноябре 2022 года, будучи в США, во время стрима с блогером Артуром Бабичем он спел украинский гимн. При этом он не выступал против боевых действий на Украине.

Блогер говорил, что ему приходится зарабатывать на детских корпоративах после того, как он отказался от проектов внутри России. Даня Милохин также выражал сожаление из-за того, что потерял контакт со страной.

Недавно в соцсетях 21-летний тиктокер опубликовал несколько фото с Красной площади. После этого ведущий Владимир Соловьев потребовал отправить блогера на фронт из-за того, что тот год назад спел украинский гимн.

Анастасия Ларина