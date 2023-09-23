В Севастополе оцеплен парк из-за обнаруженной части сбитой ракеты

В парке Учкуевка обнаружили фрагмент сбитой ракеты, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Парк закрыли и оцепили территорию, на место направлены спецслужбы. Господин Развожаев призвал граждан сохранять спокойствие.

Сегодня, 23 сентября, утром системой ПВО была сбита ракета. Ее обломки упали возле причала в районе Сухарной балки. После этого в городе была отменена, вновь объявлена и опять отменена воздушная тревога. Местные жители пожаловались, что некоторые из укрытий в это время оказались закрыты, и губернатор поручил провести соответствующую проверку.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер