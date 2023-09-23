Попова: ВСУ подорвали Каховскую ГЭС для угрозы биологической безопасности

Подрыв Каховской ГЭС был направлен на формирование угрозы биологической безопасности, утверждает глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, удалось избежать осложнений эпидемиологического характера.
Она рассказала в интервью «РИА Новости», что в регионе работает мобильная лаборатория специальной противоэпидемической бригады. Были проведены дезинфекционные мероприятия, налажены поставки вакцин и других препаратов.
«Произошедшее на Каховской ГЭС было направлено на формирование угрозы биологической безопасности. Наши сотрудники продолжают контроль за обстановкой на данной территории»,— добавила госпожа Попова.
Каховская ГЭС была разрушена 6 июня. Вода затопила населенные пункты по обе стороны Днепра. Левый берег контролируют российские войска, правый — украинские. Москва и Киев обвинили друг друга в подрыве ГЭС. Российская сторона сообщала о 57 погибших. Планируется восстановить станцию.