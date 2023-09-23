The Guardian: решение России ограничить экспорт топлива «нанесло удар по Европе»

Цены на дизельное топливо в Европе выросли сразу на 5% вскоре после введения Россией временного ограничения на экспорт бензина и дизеля, сообщает британская газета The Guardian. Как отмечает издания, власти РФ своим решением «нанесли удар по Европе».

Как отмечает издание, решение российских чиновников было принято для стабилизации цен на внутреннем рынке России, однако негативный эффект от ограничения ощутили в Европе. Так, цены на дизтопливо на европейских рынках 22 сентября выросли более чем до $1 тыс. за т. Также в материале The Guardian указано, что стоимость нефти марки Brent, по данным Лондонской фондовой биржи, выросла на 1,18% за сутки и составила $94,36 за баррель. Рост нефтяных цен опрошенные британскими журналистами эксперты также увязывают с ограничением на экспорт бензина и дизеля из РФ.

С 21 сентября правительство России временно запретило экспорт товарного бензина и дизтоплива. Разрешенным остался вывоз товарного топлива в Абхазию и Южную Осетию, страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также в рамках межправительственных соглашений. Сроки отмены запрета в постановлении не назывались, но участники рынка считали, что эмбарго вряд ли продлится более месяца. В противном случае НПЗ будут вынуждены снижать переработку из-за затоваривания дизтопливом. В Минэнерго РФ заявили, что ограничения будут действовать «бессрочно», а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявил, что экспорт бензина и дизеля возобновиться «сразу после стабилизации рынка».

Подробнее читайте в материале «Топливо внутреннего сгорания».

Александр Кислов