Блинкен раскритиковал военную операцию Азербайджана в Нагорном Карабахе

Госсекретарь США Энтони Блинкен подверг резкой критике проведенную Азербайджаном военную операцию в Нагорном Карабахе. По мнению дипломата, действия Баку «противоречат урегулированию проблемы в регионе».

«Мы хотим ясно сказать, что в соответствии с общей позицией США использование силы неприемлемо и противоречит усилиям, которые мы прилагаем, но, что еще важнее, тем усилиям, которые прилагают обе страны, чтобы найти справедливое и достойное мирное решение в регионе. Это отражает интересы как Азербайджана, так и Армении»,— отметил господин Блинкен в ходе своей пресс-конференции.

По его словам, США совместно с Евросоюзом собираются способствовать мирному урегулированию ситуации в Карабахе и нормализации армяно-азербайджанских отношений. Поэтому, как подчеркнул глава Госдепа, США выступают против проведенной Азербайджаном военной операции и настаивают на продолжении консультаций на политическом и дипломатическом уровнях.

19 сентября Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия локального характера» на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики. По словам уполномоченного по правам человека в Нагорном Карабахе Гегама Степаняна, в результате действий азербайджанской армии в регионе погибли не менее 200 человек, были ранены еще 400. 20 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что все задачи операции в регионе удалось выполнить за сутки.

Сегодня, 22 августа, советник президента Азербайджана по внешней политике Хикмет Гаджиев заявил, что Баку предусматривает амнистию для военных Нагорно-Карабахской республики, которые сложат оружие. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что жители Нагорного Карабаха могут быть эвакуированы на территорию республики в случае, если проживание в оказавшемся под контролем Азербайджана регионе станет для них невозможным. В Армении подготовлено 40 тыс. мест для размещения людей.

О ситуации в Карабахе — в публикации «Ъ» «Царствуй, лежа на Баку».

Александр Кислов