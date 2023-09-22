Полиция Армении: на протестах в Ереване задержаны 98 человек

На антиправительственных протестах в Ереване сегодня, 22 сентября, задержали 98 человек. Об этом рассказала полиция Армении. Там добавили, что задержанных обвиняют в неповиновении требованиям правоохранителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Национальный комитет Армении, который представляет сторону оппозиции, заявил о том, что на улицах города задержали, по предварительным данным, около 350 человек.

Антиправительственные протесты в Ереване продолжаются четвертый день. Сегодня к ним присоединились студенты из ряда университетов. ТАСС сообщает, что силовики задерживают у здания правительства людей, которые выступают за отставку премьер-министра страны Никола Пашиняна. Некоторые протестующие держат в руках флаги Армении и Нагорного Карабаха.

Ранее сообщалось, что во время сегодняшних протестов двое мужчин облили краской красного цвета двери посольства России в Армении.

О ситуации в Карабахе — в публикации «Ъ» «На свой Арцах и риск».

Петр Бузлаев