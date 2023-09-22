Двери российского посольства в Ереване облили красной краской

На четвертый день антиправительственных протестов в Ереване двери посольства России в Армении облили краской красного цвета. Судя по видео в соцсетях, серьезных повреждений посольство не получило. На акциях протеста сегодня в Ереване задержали 84 человека, сообщили «Sputnik Армения» в полиции.

Как видно на видео, опубликованном в социальных сетях, двое мужчин подходят к воротам посольства, держа в руках небольшие пакеты с краской. За несколько шагов до ворот неизвестные бросают пакеты в сторону ограждения. Попал в двери посольства только один пакет с краской.

На акциях протеста в Ереване на данный момент задержаны 84 человека. Незадолго до начала протестов был задержан один из лидеров оппозиции Армении — Андраник Теванян. На протестах также задержали сына экс-президента Армении Роберта Кочаряна Левона Кочаряна — об этом сообщил его адвокат Александр Кочубаев.

К полудню протестующие полностью перекрыли движение на площади Республики в центре Еревана. Несмотря на то что здание правительства перед грядущим заседанием под руководством премьера Никола Пашиняна заблокировано полицией, большинство участников протестов собрались недалеко от него. Протестующие скандируют «Борьба» и «Никол — предатель».

Часть протестующих собралась у здания Следственного комитета Армении, где решается вопрос задержанного ранее одного из лидеров оппозиции Андраника Теваняна.

Накануне Никол Пашинян заявил, что реакция на протестные акции в стране будет «очень жесткой», но при этом «в рамках закона».

Протесты начались 19 сентября после того, как Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе. В тот же день протестующие собрались у здания армянского правительства. Сегодня, 22 сентября, Никол Пашинян заявил о положительных подвижках в ситуации в Карабахе и возможности для местных жителей вернуться домой. По его словам, если проживание на родине будет невозможно, армянское население непризнанной республики примут в Армении.

О ситуации в Карабахе — в материале «Ъ» «На свой Арцах и риск».

Анастасия Ларина