Минобороны: силы ПВО предотвратили новый ракетный удар по Крыму

У западного побережья Крыма уничтожили украинскую управляемую ракету и два беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны России.

«22 сентября около 10:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку авиационными управляемыми ракетами и БПЛА по объектам на территории Российской Федерации»,— говорится в сообщении Минобороны.

Это уже вторая атака ВСУ на Крым за сутки. Ранее утром Минобороны сообщило, что система ПВО уничтожила два украинских беспилотника вблизи побережья Крыма и в Туапсинском районе Краснодарского края.

Кроме того советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что в Феодосии из-за разминирования боеприпаса перекрыли набережную. «На центральной набережной в районе четвертой буны проводятся работы по разминированию найденного боеприпаса. Проход для жителей и гостей города временно перекрыт. Работают саперы»,— написал он в своем Telegram-канале. По словам господина Крючкова, о снятии ограничений власти сообщат дополнительно.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Егор Александров, Симферополь