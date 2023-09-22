Глава РСПП заявил о планах Минфина собрать не менее 50 млрд руб. от пошлин

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что, согласно оценкам Минфина, бюджет может получить не менее 50 млрд руб. в октябре после введения правительством гибких экспортных пошлин на широкий перечень товаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Мы можем только на оценки Минфина ориентироваться, он хотел, по-моему, не меньше 50 млрд собрать»,— сказал господин Шохин журналистам (цитата по «Интерфаксу»). Он добавил, что размер платежа может варьироваться и составлять «до нескольких сотен» миллиардов рублей, поскольку пошлина рассчитывается по формуле, привязанной к курсу доллара.

Согласно постановлению правительства, гибкие экспортные пошлины на живых животных, рыбу, молочную продукцию, овощи, фрукты, драгоценные металлы, драгоценные камни, жемчуг, черные и цветные металлы и некоторые другие товары составят от 0% до 7% в зависимости от курса доллара. Нулевая пошлина устанавливается при 80 руб./$ и ниже. Как пояснили в правительстве, мера защитит от необоснованного повышения цен.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Экспортным пошлинам придали гибкости».

Лусине Баласян