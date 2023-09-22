Россияне вкладываются в зарубежную недвижимость

Спрос на недвижимость в Объединенных Арабских Эмиратах вырос в полтора раза за год. Страна стала самой популярной для покупки квартир и апартаментов среди россиян за рубежом, такие данные приводят аналитики брокера Tranio. Второе место разделили Греция и Турция. На третьей строчке оказалась Испания. Почему именно эти страны? И какие возможности дает покупка там недвижимости? Расскажет Александр Мезенцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Одна из ключевых целей покупки недвижимости — получение статуса резидента. Все сохраняющие спрос страны предлагают либо долгий ВНЖ, либо сразу гражданство. В Объединенных Арабских Эмиратах россиянам выдают документ сразу на 10 лет.

Так что интерес к направлению вряд ли снизится в ближайшее время, заметила вице-президент Russia Sotheby’s International Realty Елена Мариничева:

«В топе у нас три направления: Кипр, Турция, ОАЭ. На них приходятся порядка 70% сделок.

Что касается первого варианта, то это дает возможность оформить ПМЖ. Покупка жилья от $200 тыс. в Арабских Эмиратах позволяет получить ID-карточку, это местный ВНЖ».

В прошлом году россияне били все рекорды по покупке недвижимости в Турции, что стимулировало и рост цен, и недовольство местных. Инвестиция в виде квартиры где-нибудь в Анталье позволяла не только остаться в стране, но и сразу получить паспорт.

Но в 2023-м спрос на турецкую недвижимость обрушился сразу на 50%, однако он все еще выше показателей двухлетней давности, рассказала управляющий партнер Intermark Real Estate Ирина Мошева:

«В прошлом году спрос на жилье в стране вырос в шесть раз. Но затем сказалось землетрясение в Турции, высокая инфляция, волатильность и рубля, и лиры, а также некоторые ограничения, которые Анкара вводит в отношении получения ВНЖ».

Растет спрос и на недвижимость в Европе, несмотря на закрытое небо и сложности с переводами. В среднем €300 тыс. россияне тратят на покупку активов в Испании.

Инвестиция дает право получить ВНЖ на три года, что вызывает особенный интерес у граждан РФ на фоне сложностей с получением визы и пересечением границ, продолжает Елена Мариничева:

«Мы видим сложности в оформлении шенгенских виз, вместе с тем есть очень высокий спрос на такой статус. И единственная программа, которая решает этот вопрос для россиян, — это Golden Visa Испании».

В Объединенных Арабских Эмиратах россияне на недвижимость тратят в среднем €250 тыс. В Европе — порядка €300 тыс., в Турции — €160 тыс.

Стоимость объектов за год почти во всех странах выросла, подчеркнула директор международных программ агентства «Еврорезидент» Софья Дефоссе-Аксютина:

«Если мы говорим про ОАЭ, то стоимость жилой недвижимости увеличилась на 12% и составляет примерно $430 за кв. м. В Турции с учетом инфляции, если брать Стамбул, цены выросли на 60%, до $1432 за кв. м. По Европе объекты подорожали на 3-5%».

В числе самых популярных для покупки недвижимости у россиян также оказались Грузия, Италия и Франция. Так, интерес на недвижимость в последней вырос на четверть за год. Но еще стремительней растет спрос на азиатские направления: на 75% увеличились показатели Индонезии, и более чем вдвое вырос интерес к жилью в Таиланде.

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Дарья Фоменко