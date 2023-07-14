Покупка с видом на аренду

Россияне вернулись на азиатский рынок недвижимости — в топе предпочтений Таиланд и Индонезия. Число сделок в этих странах за полгода выросло вдвое, сообщили “Ъ FM” в компании Intermark Real Estate. Самым доходным по рентабельности остается жилье на Бали, но по количеству запросов все же лидируют Объединенные Арабские Эмираты. Что покупают соотечественники за границей? И какие преференции дает зарубежная недвижимость? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Таиланд и Индонезию выбирают за нейтральную позицию властей и приятный инвестклимат, в частности, россияне покупают там жилье, чтобы получать доход с аренды. Собеседники “Ъ FM” уверяют, что тайская недвижимость приносит 7-10% годовых, а балийская — до 15% в зависимости от локации.

Для сравнения — сдача московской квартиры не дает даже 4%. Кроме того, закрыть сделку в Азии сейчас проще, чем в Арабских Эмиратах и Турции, отметила партнер Intermark Real Estate Ирина Мошева:

«Многие застройщики, которые работают на Пхукете и Бали, принимают рубли в своих российских офисах. Основной интерес — инвестиционный. В Таиланде предложение начинается от $120 тыс. Чуть больше будет бюджет на Бали: $150-170 тыс. за апартаменты с полной отделкой и одной спальней.

Цены на виллы стартуют от $350 тыс. И такой вариант позволяет сохранить капитал и заработать, потому что доход от такой недвижимости существенный — от $5 тыс. до 15 тыс. ежемесячно. Поэтому это неплохое капиталовложение».

Между тем покупка азиатской недвижимости приносит гарантированную доходность, но не влияет на получение ВНЖ и гражданства. А этот вопрос по-прежнему волнует многих соотечественников.

Так, Кипр, как выясняется, не свернул для россиян программу паспортов за инвестиции и не стал, в отличие от Турции, поднимать порог входа (сейчас он составляет €300 тыс.). Но власти сократили число родственников, которые могут претендовать на ПМЖ, исключив из списка родителей покупателя, заметила руководитель международного направления Golden Brown Group Даяна Березовская:

«Для получения постоянного вида на жительство на Кипре необходимое условие — это покупка недвижимости у застройщика. Объект может быть как готовым, так и в стадии строительства. Необходимо оплатить сумму в €300 тыс., даже если ваш объект стоит дороже.

Юрист в этом случае собирает документы непосредственно для их подачи на получение ПМЖ. Сейчас эти сроки немного увеличены, но за девять месяцев вы можете получить этот статус».

Кипрская недвижимость приносит 4-6% годовых от аренды, дубайская — 8%. На ОАЭ сейчас приходится до 40% сделок россиян на рынке зарубежной недвижимости. Страна дает нулевые ставки для бизнеса, и, чтобы получить налоговые преференции, достаточно приобрести «золотую» визу, купив недвижимость от $0,5 млн.

Но, в отличие от прошлого года, интерес инвесторов сейчас вызывает не Дубай, а Абу-Даби, отметила основатель Kalinka Group Екатерина Румянцева:

«В этом году в столице ОАЭ запустили несколько интересных программ для релокации талантов и компаний, которые занимаются инновациями.

Все это достаточно активно стимулирует рынок недвижимости. Более того, квадратные метры лимитированы. Вместе с тем в Абу-Даби уже открылась русская школа, и еще одна появится в ближайшее время. А для улучшения транспортной инфраструктуры планируется запуск электрички Дубай—Абу-Даби, время в пути составит 40 минут».

Цены на недвижимость в столице ОАЭ сравнялись с дубайскими. Квадратный метр в премиальных новостройках стоит $8-10 тыс., в бизнес-классе — $6 тыс. Россияне инвестируют и в другие арабские страны. В Бахрейне, где низкие бюджеты ($2 тыс. за квадратный метр с отделкой), заключаются в основном инвестиционные сделки с доходностью от аренды до 8% годовых.

В Омане — премиальный рынок, там и чеки выше, и покупают в основном виллы в бюджете $3-4 млн. Кроме того, все ждут открытия Саудовской Аравии, которая впервые обещает пустить на рынок недвижимости иностранцев.

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