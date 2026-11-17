В Екатеринбурге начались съемки документального фильма о Николае Коляде
В Екатеринбурге снимают документальный фильм «Колядаскоп» о драматурге и основателе «Коляда-Театра» Николае Коляде. Режиссер — Алена Тремазова. Премьера запланирована на вторую половину 2027 года. Об этом сообщили «Ъ» создатели проекта.
«В основе фильма — уникальная хроника жизни "Коляда-Театра", которую режиссер Алена Тремазова снимала с 2006 года. Двадцать лет она наблюдала за Николаем Колядой, актерами и учениками. Фиксировала репетиции, занятия, закулисную жизнь и события театра. Сегодня архив соединяется с новой съемкой, интервью и историями людей, для которых Коляда стал учителем, наставником и важной частью жизни»,— рассказали авторы проекта.
В центре сюжета — первый театральный сезон без основателя, подготовка спектакля «Витя-Мурзилка» по пьесе Николая Коляды и новый учебный год его студентов. В актерский состав вошли Таисия Вилкова, Олег Ягодин, Тамара Зимина, Петр Тремаскин и другие. Производством занимается креативное агентство SURF MADE.
Николай Коляда умер в марте в возрасте 68 лет. Среди учеников драматурга и педагога — Василий Сигарев, Александр Архипов, Ярослава Пулинович, Ирина Васьковская, Ринат Ташимов, Полина Бородина и другие.