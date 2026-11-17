«В основе фильма — уникальная хроника жизни "Коляда-Театра", которую режиссер Алена Тремазова снимала с 2006 года. Двадцать лет она наблюдала за Николаем Колядой, актерами и учениками. Фиксировала репетиции, занятия, закулисную жизнь и события театра. Сегодня архив соединяется с новой съемкой, интервью и историями людей, для которых Коляда стал учителем, наставником и важной частью жизни»,— рассказали авторы проекта.