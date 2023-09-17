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Коммерсантъ FM
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Дубай пошел на рекорд

С чем связан высокий спрос на недвижимость в ОАЭ

Рост цен на квартиры в Дубае побил рекорд за девять лет. По подсчетам компании CBRE, в августе год к году средняя стоимость жилья в мегаполисе увеличилась на 20%. Такой динамики не наблюдалось с ноября 2014-го. Рынок недвижимости Объединенных Арабских Эмиратов стал восстанавливаться на фоне притока криптомиллионеров и банкиров из Азии, а также состоятельных россиян, которые стремятся защитить свои активы. Кроме того, власти ОАЭ ввели визы для фрилансеров, говорится в отчете.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Рост цен уже отпугнул некоторых инвесторов, сообщила “Ъ FM” представитель департамента зарубежной недвижимости компании Golden Brown Даяна Березовская:

«До 2022 года по всем мировым статистикам страна проходила как недооцененный рынок. На первой береговой линии сейчас цена подтянулась под международные стандарты.

Например, два года назад студию в проекте Peninsula в Business Bay можно было приобрести за $200-220 тыс. Сейчас вариантов дешевле $350 тыс. там не найти. Business Bay — это деловой район Дубая, куда сейчас очень много приехало иностранцев.

Доходность от сдачи жилья в аренду в среднем составляет не менее 10% годовых. В Emaar Beachfront квартиру с одной спальней в январе 2022 года можно было купить за $550-600 тыс., сейчас эта цена увеличилась практически в два раза.

Русские очень любят в Дубае покупать жилье на Palm Jumeirah, в Emaar Beachfront и Jumeirah Beach Residents. Семейные районы — это Damac Hills, Dubai Hills. Они более консервативны. Например, в Damac Hills хороший большой пятиспальный таунхаус с небольшим участком земли рядом с лагуной можно приобрести за $600-800 тыс.

Какую недвижимость выбирают россияне в Азии и на Ближнем Востоке

Какую недвижимость выбирают россияне в Азии и на Ближнем Востоке

Более престижные районы на Персидском заливе непосредственно имеют свои пляжи, тут лидирует Palm Jumeirah. Цена за квадратный метр в среднем здесь составляет $25 тыс.

Между тем мы видим небольшой отток инвесторов, которые приходили в Дубай и изначально гнались за не самой высокой стоимостью за квадратный метр, особенно это касалось прибрежных районов. Здесь появились и другие альтернативы.

Например, в Абу-Даби сейчас крупные застройщики строят качественные интересные проекты. Популярны острова Саадият, Яс. На Саадияте, например, квартиру с одной спальней в премиальном проекте можно купить от $650 тыс. На острове Яс цена аналогичного лота стартует от $350 тыс.».

В апреле 2023-го спрос на покупку недвижимости в Дубае со стороны россиян упал почти на 23% относительно марта. Такие данные приводили в агентстве Elite & Luxury Real Estate.

Инвестиционный интерес сместился в сторону объектов в соседних странах Персидского залива и государствах Юго-Восточной Азии, пояснил главный редактор портала Prian.ru Филипп Березин:

Как управляющие компании переориентируются на новые рынки

Как управляющие компании переориентируются на новые рынки

«Рост цен, безусловно, есть. Но я видел и более скромные оценки, в пределах 10-15%. Бюджет в €130-150 тыс. за небольшую квартиру в нескольких километрах от моря по-прежнему актуален.

В суперпремиальном сегменте динамика максимальная по отношению к другим городам премиального уровня по всему миру. В Европе, например, в таких локациях это €10-15 тыс. за квадратный метр, в Дубае — €6-8 тыс.

Еще есть куда расти. Вместе с тем сейчас у Дубая и вообще у ОАЭ появились конкуренты даже в регионе. Это Оман, чуть в меньшей степени Бахрейн. Они меньше на виду, но поскольку речь все равно идет не о десятках тысяч покупателей, а о сотнях покупок в месяц, они тоже играют свою роль.

Плюс, страны Юго-Восточной Азии. Ведь как раз летом прошлого года все связанные с COVID-19 ограничения в том же Таиланде были сняты. И как раз сезон, стартовавший с ноября 2022-го, получился там и чуть в меньшей степени в Индонезии шикарным.

Конкуренция за инвестора выросла, и все-таки Дубай и ОАЭ в целом находятся в верхней ценовой категории, то есть дороже очень многих стран, где сейчас активно покупают россияне».

За прошлый год в Дубае зарегистрировали свыше 86 тыс. сделок по приобретению жилья, и это рекорд за всю историю наблюдений. Среди нерезидентов — наиболее активными покупателями оказались россияне.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Елизавета Скобцова

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