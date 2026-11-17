Хакеры взломали сайт IIHF и опубликовали на нем фото российских хоккеистов
Сайт Международной федерации хоккея (IIHF) подвергся кибератаке. На главной странице появился баннер с подписью «Боитесь встречи с Россией? Вы наложили ограничения на единственную команду, которую не сможете победить».
Также хакеры разместили на сайте изображение российской команды с победного для нее чемпионата мира 2008 года. Сейчас портал IIHF временно недоступен. В сообщении сказано, что на сайте «проводятся технические работы».
30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал IIHF допустить российские команды к международным турнирам. Власти Канады заявили, что не выдадут игрокам молодежной сборной визы для участия в чемпионате мира. Ряд национальных федераций собрались бойкотировать матчи против россиян.
В IIHF сказали, что допуск россиян сопряжен с различными организационными и логистическими трудностями. Президент федерации Франц Райндль отметил, что поддерживает возвращение команд на соревнования «со спортивной точки зрения». Однако, по его словам, разобраться с этим в рамках структуры IIHF «практически невозможно».