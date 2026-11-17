В IIHF сказали, что допуск россиян сопряжен с различными организационными и логистическими трудностями. Президент федерации Франц Райндль отметил, что поддерживает возвращение команд на соревнования «со спортивной точки зрения». Однако, по его словам, разобраться с этим в рамках структуры IIHF «практически невозможно».