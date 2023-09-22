В Кремле считают, что трения Украины и Польши будут нарастать

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти прогнозируют рост напряженности в отношениях между Украиной и странами Европы. Так он прокомментировал недавно высказанную позицию властей Польши, которые выступили против поставок оружия Украине.

«Мы видим, что есть определенные трения между Варшавой и Киевом, мы прогнозируем, что эти трения между Варшавой и Киевом будут нарастать»,— сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла. «Понимаем, что между Киевом и другими столицами Европы также будут нарастать со временем трения. Это неизбежно»,— добавил пресс-секретарь.

Конфликт Украины и Польши начался после решения Варшавы продлить эмбарго на поставки украинского зерна. После этого Украина подала ответный иск в ВТО. Следом за Польшей запрет также ввели Венгрия и Словакия. Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна прекратит поставлять оружие на Украину из-за роста расходов на собственную оборону.

Подробнее о конфликте — в материале «Ъ» «Из зерна выросло что-то не то».

Анастасия Ларина