Виталий Хоценко вступил в должность губернатора Омской области

В Омске прошла инаугурация губернатора области Виталия Хоценко, который победил на выборах главы региона 9-10 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«У нас общие цели – рост доходов жителей, решение экологических проблем, модернизация сферы здравоохранения, образования, развитие промышленности, сельского хозяйства и многое другое. Убежден, у нас получится вернуть Омской области статус одного из ведущих регионов России», - заявил в своем Telegram-канале Виталий Хоценко.

На выборах Виталий Хоценко набрал 76,3% голосов (389 тыс. человек). Далее идет кандидат от КПРФ Андрей Алехин, за которого проголосовали 10,80% жителей,кандидату от «Коммунистов России» Владимиру Казанину отдали 6,10% голосов, и завершает этот список 4,68% голосов Максим Макаленко от партии ЛДПР.

В конце марта бывший губернатор Александр Бурков подал в отставку по собственному желанию. На его место был назначено врио главы региона Виталий Хоценко, ранее занимавший должность премьера Донецкой народной республики.

Александр Киселев