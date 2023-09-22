Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 13:53

Виталий Хоценко вступил в должность губернатора Омской области

В Омске прошла инаугурация губернатора области Виталия Хоценко, который победил на выборах главы региона 9-10 сентября.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«У нас общие цели – рост доходов жителей, решение экологических проблем, модернизация сферы здравоохранения, образования, развитие промышленности, сельского хозяйства и многое другое. Убежден, у нас получится вернуть Омской области статус одного из ведущих регионов России», - заявил в своем Telegram-канале Виталий Хоценко.

На выборах Виталий Хоценко набрал 76,3% голосов (389 тыс. человек). Далее идет кандидат от КПРФ Андрей Алехин, за которого проголосовали 10,80% жителей,кандидату от «Коммунистов России» Владимиру Казанину отдали 6,10% голосов, и завершает этот список 4,68% голосов Максим Макаленко от партии ЛДПР.

В конце марта бывший губернатор Александр Бурков подал в отставку по собственному желанию. На его место был назначено врио главы региона Виталий Хоценко, ранее занимавший должность премьера Донецкой народной республики.

Александр Киселев

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...