Экс-губернатор Омской области занял пост в президиуме СРЗП

Бывший губернатор Омской области справоросс Александр Бурков перешел на партработу. Он занял пост в руководстве партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» (СРЗП).

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«Недавно он был назначен секретарем президиума центрального совета партии по взаимодействию с органами исполнительной власти»,– сообщил в своем Telegram-канале председатель СРЗП Сергей Миронов.

Как писал «Ъ», Александр Бурков ушел в отставку досрочно в конце марта 2023 года. Врио губернатора был назначен единоросс Виталий Хоценко, который будет участвовать в губернаторских выборах в сентябре. По словам господина Миронова, СРЗП отказалась выставлять своего кандидата на этих выборах, поддержав кандидатуру господина Хоценко.

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Валерий Лавский