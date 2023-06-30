Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Экс-губернатор Омской области занял пост в президиуме СРЗП

Бывший губернатор Омской области справоросс Александр Бурков перешел на партработу. Он занял пост в руководстве партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» (СРЗП).

Фото: Владимир Петровский, Коммерсантъ

Фото: Владимир Петровский, Коммерсантъ

«Недавно он был назначен секретарем президиума центрального совета партии по взаимодействию с органами исполнительной власти»,– сообщил в своем Telegram-канале председатель СРЗП Сергей Миронов.

Как писал «Ъ», Александр Бурков ушел в отставку досрочно в конце марта 2023 года. Врио губернатора был назначен единоросс Виталий Хоценко, который будет участвовать в губернаторских выборах в сентябре. По словам господина Миронова, СРЗП отказалась выставлять своего кандидата на этих выборах, поддержав кандидатуру господина Хоценко.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Валерий Лавский

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...