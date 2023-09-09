В Омской области начались двухдневные губернаторские выборы

В Омской области началось голосование на выборах губернатора. Оно продлится два дня и завершится в 20:00 местного времени 10 сентября.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», в выборах принимают участие четыре кандидата. В их числе депутат Госдумы РФ Андрей Алехин (КПРФ), депутат законодательного собрания Омской области Владимир Казанин («Коммунисты России»), помощник депутата Госдумы РФ Максим Макаленко (ЛДПР) и врио губернатора Виталий Хоценко («Единая Россия»). В Омской области также состоятся выборы депутата законодательного собрания региона от Муромцевского одномандатного округа №16.

8 сентября в Сибирском федеральном округе начались выборы глав Республики Хакасия, Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской и Кемеровской областей. Там голосование будет трехдневным.

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Валерий Лавский