Минобороны: система ПВО сбила два украинских БПЛА вблизи Крыма и на Кубани

Система ПВО уничтожила два украинских беспилотника вблизи побережья Крыма и в Туапсинском районе Краснодарского края, сообщило Минобороны. Информации о пострадавших и повреждениях нет.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря вблизи юго-восточного побережья Крымского полуострова и в Туапсинском районе Краснодарского края»,— говорится в пресс-релизе ведомства.

Администрация Туапсинского района сообщала, что в 4:30 и в 4:35 в Туапсе были произведены два пуска системой ПВО в сторону моря. В предыдущий раз два надводных БПЛА сбили в акватории Новороссийска 4 августа.

Лаура Кеффер