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NYT: бизнесом Пригожина в ЦАР руководит глава «Русского дома» Дмитрий Сытый

The New York Times со ссылкой на «более чем дюжину» источников, приближенных к командованию ЧВК «Вагнер», рассказала, что теперь группой и бизнесом Евгения Пригожина в Центральноафриканской республике руководит глава местного «Русского дома» Дмитрий Сытый.

Дмитрий Сытый

Дмитрий Сытый

Фото: Социальные сети Дмитрия Сытого

Дмитрий Сытый

Фото: Социальные сети Дмитрия Сытого

NYT пишет, что господин Сытый «курирует сеть подставных компаний», которые группа «Вагнер» якобы использовала для экспорта золота, алмазов, пиломатериалов с базы в ЦАР. По словам источников газеты, он также руководит СМИ, финансируемыми группой в России. Какими именно в материале не уточняется. Медиагруппа «Патриот» прекратила свое существование после мятежа ЧВК.

NYT отмечает, что его роль в развитии бизнеса Евгения Пригожина может быть недолгой. Издание связывает это с тем, что Дмитрию Сытому «не хватает связей Пригожина с Кремлем», который «открыл двери» ЧВК «Вагнер» в рамках взаимодействия с африканскими лидерами.

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«Русский дом» — представительство Россотрудничества в ЦАР. В январе 2019 года журналисты BBC связывали его главу Дмитрия Сытого с Евгением Пригожиным. В 2020 году господин Сытый попал в санкционные списки США как сотрудник его структур. В декабре 2022 года на господина Сытого было совершено покушение. Тогда он получил ранения, открыв посылку со взрывчаткой. В апреле 2023 года Сытый вернулся из Москвы в Банги и приступил к работе в «Русском доме».

В феврале 2023 года Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что подконтрольные Евгению Пригожину компании заработали за последние годы более $250 млн на бизнесе в странах Африки и Ближнего Востока. По данным издания, господин Пригожин в последние годы взаимодействовал с правительствами Ливии, Мали и ЦАР. FT писала, что незадолго до своей гибели Евгений Пригожин планировал разместить в ЦАР небольшой контингент ЧВК «Вагнер» из числа бойцов, не захотевших передислоцироваться в Белоруссию.

Бывший глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин погиб 23 августа 2023 года в результате крушения бизнес-джета Embraer Legacy 600 в Тверской области. Евгений Пригожин был похоронен на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге 29 августа. Причины крушения самолета неизвестны. В России он владел организациями, которые занимаются деловой застройкой, торговлей и другим. До сих пор неизвестно, кто станет новым владельцем предприятий Евгения Пригожина: часть бизнеса не была записана ни на него, ни на его родственников.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Вагнер" потерпел небоевое поражение».

Полина Мотызлевская

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