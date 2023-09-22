На подлете к Туапсе сбит беспилотник

Беспилотник был сбит при подлете к Туапсе в Краснодарском крае. Повреждений объектов и пострадавших нет, сообщила в Telegram администрация Туапсинского района.

По ее данным, в 4:30 и в 4:35 в Туапсе были произведены два пуска системой ПВО в сторону моря. «По предварительным данным, целью являлся беспилотный летательный аппарат — он уничтожен. На берегу повреждений и нарушений объектов инфраструктуры, зданий и сооружений нет»,— сказано в сообщении.

4 августа были сбиты два надводных БПЛА в акватории Новороссийска. В конце прошлого месяца под Анапой нашли обломки беспилотника, никто не пострадал.

Лаура Кеффер