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Коммерсантъ FM
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Девелоперы покинули список синефилов

В новых торгцентрах почти нет кинозалов

Из-за ухода с российского рынка кинопроката зарубежных мейджоров после начала боевых действий РФ на Украине девелоперы вынуждены отказываться от размещения кинотеатров в новых торгцентрах. Сейчас доля таких залов в проектируемых или вновь построенных объектах не превышает 0,5%, хотя в 2010-х годах была 60%. Операторы кинозалов стали для владельцев коммерческой недвижимости ненадежными контрагентами, которые ко всему прочему платят за аренду меньше, чем ритейлеры, подтверждают эксперты.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

На долю кинозалов в проектируемых в России с начала 2023 года торгцентрах приходится всего 0,5% площадей, говорится в отчете Commonwealth Partnership (CMWP). Такая ситуация складывается с 2020 года, отмечают консультанты, подчеркивая, что это заметно контрастирует с тем, что было в 2015–2019 годах. Тогда кинозалы проектировались в 20% новых объектов. Пик популярности этого формата пришелся на 2010–2014 годы, когда кинопоказ был предусмотрен в 60% торговых комплексов.

Последние три года киноиндустрии не везет. В 2020–2021 годах из-за пандемии прокат серьезно пострадал из-за ограничений работы залов и переноса премьер, а в прошлом году на фоне геополитического кризиса из России ушли зарубежные мейджоры, констатирует директор по управлению объектами и коммерциализации Nikoliers Ольга Лесина. Многие из киносетей сокращают число используемых залов из-за снижения трафика, а девелоперы рассматривают альтернативные варианты досуга на месте кинозалов, подтверждает директор проектов ADG Group (реконструирует в Москве советские кинотеатры) Ольга Паршикова. Из-за отсутствия иностранных премьер количество работающих в стране кинозалов в 2022 году сократилось более чем на треть (см. “Ъ” от 30 июня 2022 года).

Руководитель департамента исследований и аналитики CMWP Татьяна Дивина считает, что еще одна причина — в изменении концепций строительства торгцентров. Сейчас, по ее словам, меньше строится крупных моллов, а больше — небольших торгцентров районного формата на транспортных узлах и даже стилобатной части крупных жилых комплексов. В таких малоформатных объектах физически не может быть кинотеатра, подтверждает директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.

По ее словам, операторы кинотеатров считаются финансово менее устойчивой категорией арендаторов, особенно в условиях роста конкуренции с онлайн-платформами,— это может создать риски для девелоперов. К тому же, добавляет директор MALLPIC Сергей Платицын, ставки аренды для кинозалов в торгцентрах существенно ниже, чем у ритейлеров, и зависят от процента от товарооборота.

Кинотеатры, в свою очередь, тоже отказываются участвовать в разработке площадок из-за неопределенности на рынке и малого горизонта планирования, отмечает председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков. При этом государство активно спонсирует открытие новых кинозалов в регионах. Так, Владимир Путин 18 августа поручил правительству до 30 сентября разработать и реализовать программу открытия кинозалов в населенных пунктах до 50 тыс. жителей.

Однако сегодня открытие новых залов и сетей, по словам участников рынка кинотеатров, «абсолютно бесполезно» на фоне падения сборов. По их словам, российские фильмы пока могут собрать такую же кассу, как зарубежные блокбастеры, только в новогодние праздники или в длительном прокате.

Впрочем, как считают в CMWP, у индустрии кинопроката есть будущее в России — оно в развитии новых малых форматов кинотеатров, которые могут располагаться в небольших торговых объектах и даже в составе инфраструктуры жилых комплексов. По словам Ольги Лесиной, до 2022 года Россия входила в первую десятку стран мира по количеству посещений кинотеатров. Это, по ее мнению, говорит о том, что услуги кинопоказа востребованы аудиторией и на отрасли не стоит ставить крест.

Дарья Андрианова, Юлия Юрасова

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