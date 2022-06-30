Не прокатило

На фоне отсутствия иностранных премьер число работающих кинозалов в России сократилось больше чем на треть. В большинстве случаев кинотеатры закрывают часть помещений в будни и открывают в выходные, но некоторые залы не используются на протяжении трех месяцев: российские релизы не собирают достаточное количество трафика. В ближайшее время ситуация только ухудшится, так как в летний период кассу традиционно делали голливудские блокбастеры, объясняют аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился со статистикой Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) по кинопоказам в России. Из нее следует, что количество кинозалов, показавших хотя бы один сеанс за сутки, в будние дни в начале июня было более чем на треть меньше, чем в начале года. Так, 6 июня падение показателя составляло 36%, до 3,6 тыс. залов против 5,7 тыс. кинотеатров 5 января текущего года. В то же время в выходные показатель демонстрирует менее выраженное снижение — 4 и 5 июня оно составляло 21% по сравнению с январем.

Кинотеатры используют меньше залов по мере падения объема контента: голливудские мейджоры — Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount — с марта остановили прокат фильмов в России из-за военных действий на Украине. На этом фоне также усугубляется падение выручки и посещаемости. По данным АВК, за неделю с 30 мая по 5 июня по сравнению со средненедельным показателем 2021 года выручка кинотеатров упала на 63%, до 681,4 млн руб., посещаемость — на 57%, до 1,2 млн человек.

Статистика снижения количества работающих залов не обязательно означает их полное закрытие или консервацию, уточняет представитель объединенной сети «Синема парк» и «Формула кино» (ОС): «Мы задействуем залы по необходимости. Например, с понедельника по среду в многозальном кинотеатре четыре из 12 залов могут не работать, а в выходные работают все. Примерно 17% залов были закрыты более десяти дней в мае». Сеть закрыла два кинотеатра в Москве, «но это крайняя мера», подчеркнули там. Относительно июня 2021 года выручка сети в июне 2022 года снизились более чем вдвое.

Данные по закрытым залам «плавают» в зависимости от вместительности конкретного кинотеатра, отмечает гендиректор сети «Премьер-зал» Владимир Петелин: «Если говорить про кинотеатры, у которых больше восьми залов, то примерно два-три из них уже не работает и в будни, и в выходные. Сейчас получается нормально укомплектовать контентом только в среднем четыре зала».

Хотя релизов довольно много, они не собирают прежнее количество зрителей, признает господин Петелин. При этом есть случаи и долговременного закрытия, отмечает он: «В одном из наших восьмизальных кинотеатров три зала вообще не открывались в течение трех месяцев, а около десятка партнеров среди кинотеатров заявили, что закрываются на лето и планируют открыться через месяц или два, но уверенности в этом нет».

В киносетях в целом ссылаются на недостаточные текущие сборы российских релизов. Например, по данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, сборы вышедшей 3 июня 2021 года «Круэллы» за июнь прошлого года составляли больше 630 млн руб. Сборы самого успешного июньского релиза в этом году — триллера Дмитрия Суворова «Одна» (вышел в прокат 9 июня) — за месяц составляли около 186 млн руб.

В середине и второй половине лета ситуация ухудшится, считает аналитик «Кинобизнеса сегодня» Станислав Демиденко: «Традиционно в период каникул и отпусков кассу делали исключительно голливудские студийные проекты. Способных заинтересовать массового зрителя релизов как минимум до конца лета нет вообще». Залы, по его мнению, будут продолжать закрываться, поскольку «функционирование современного мультиплекса при нынешней ситуации лишено всякого смысла».

С другой стороны, отмечает Станислав Демиденко, закрытие залов ради оптимизации работы «не должно так уж сильно пугать»: «Пока не пройдена точка невозврата, возобновление работы в случае изменения ситуации на рынке дело нескольких дней или даже часов. Все завязано на политическом характере кризиса, отсюда невозможность делать долгосрочные прогнозы».

Валерия Лебедева