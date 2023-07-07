Новые субъекты кино

Федеральная сеть кинотеатров «Центр кино», которая работает под эгидой «Фонда кино» и Минкульта, планирует открывать новые заведения в Херсонской, Луганской и Запорожской областях. Подразделение в Донецке уже работает. Юристы и участники рынка отмечают потенциальные риски для прокатчиков, предоставляющих фильмы сети. Однако эксперты считают «масштаб деятельности недостаточно значительным» для интереса со стороны западных регуляторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Фонд кино» зарегистрировал домены centerkino-zp, centerkino-kh, centerkino-dnr, centerkino-lnr, обнаружил “Ъ” в базе «СПАРК-Интерфакс». Уже работает домен centerkino-dnr, убедился “Ъ”. В «Фонде кино» “Ъ” пояснили, что речь идет о доменах для кинотеатров, «работающих на новых территориях и входящих в проект "Центр кино"» (проект «Фонда кино» и Министерства культуры). В целом в сети «Центр кино» 202 кинотеатра.

В ДНР уже открыты кинотеатры в городах Енакиево, Мангуш, Новоазовск, Старченково и Торез, следует из информации на сайте сети. Зрителям доступны фильмы и мультипликации: «Гипнотик», «Побег из страны роботов» («Централ Партнершип»), «Баба Яга спасает мир» («Наше кино»), «Больше, чем люди» («Каропрокат», «Планета Информ»), «Назад к динозаврам» («Наше кино»). «Центр кино» также собирается развивать кинотеатры в Луганской, Херсонской и Запорожской областях, уточнили “Ъ” в «Фонде кино».

Как следует из проекта Стратегии государственной культурной политики до 2030 года, опубликованной Министерством культуры на портале regulation.gov.ru 28 июня, всего в 2022 году в РФ появилось 100 кинотеатров, в 2023-м будет построено еще 90, а в 2024-м — 100. В документе уточняется, что это позволит создать к концу 2024 года 1,5 тыс. «современных кинозалов».

В «Фонде кино» сослались на слова министра культуры Ольги Любимовой о том, что на Донбассе ведется большая работа по открытию кинотеатров. «До февраля 2022 года в Донбассе их было два. Сейчас их уже 21, и они уже работают. Ребята смотрят то же самое, что и мы»,— рассказывала она в рамках встречи с Владимиром Путиным 5 июля, уточняя, что до конца года в ДНР заработают еще 28 залов. Президент в марте поручил правительству совместно с властями ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей принять дополнительные меры по проведению капремонта и реконструкции учреждений культуры.

В мае советник президента России по вопросам культуры и искусства Владимир Толстой утверждал, что в новых регионах России будут открывать кинотеатры при поддержке «Фонда кино».

Сейчас на указанных территориях ведутся боевые действия, поэтому любое строительство или реновация кинотеатра становятся рискованным проектом, отмечает источник “Ъ” на рынке онлайн-кинотеатров: «Кроме того, прокатчики, допустившие показ фильмов в данных кинотеатрах, рискуют попасть под ограничения со стороны». США и ЕС могут ввести санкции против любого лица, которое ведет бизнес на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, отмечает главный юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР Кирилл Ляхманов: «Это касается в том числе предоставления неисключительных лицензий на прокат тех или иных фильмов в кинотеатрах на этих территориях».

Партнер адвокатского бюро ЕМПП Мерген Дораев полагает, что скорее стоит ждать санкций со стороны Украины, «где чутко отслеживают любую активность российского бизнеса на этих территориях». По мнению юриста, «масштаб такой коммерческой деятельности выглядит недостаточно значительным, чтобы заинтересовать регуляторов США или Евросоюза». Санкции Украины на данный момент фактически никак не могут повлиять на юридических и физических лиц, против которых введены.

Сам факт выхода на новые территории не означает автоматическую материализацию санкционных рисков, добавляет адвокат, партнер BGP Litigation Сергей Гландин: «Просто показывать кино — это не основание для санкций, а вот если соответствующие кинотеатры будут в собственности или в аренде у юрлиц, дочерних "Центру кино", то для них есть риски».

Юлия Юрасова