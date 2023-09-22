Дела трамвайные

В Екатеринбурге в районе «ВИЗ-Правобережный» хотят построить новую трамвайную ветку протяженностью 2,2 км от улицы Лоцмановых до Срединного кольца. Согласно официальной документации, в целом в транспортную инфраструктуру в районе с расширением улиц вложат более 10 млрд руб. Работы будут вести в несколько этапов до 2027 года.



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Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Завершить работы в новом районе планируют до 2027 года

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Администрация города Екатеринбурга начала проект по масштабному расширению улиц и строительству трамвайной линии на «ВИЗе-Правобережном» (Верх-Исетский район). Сейчас мэрия объявила торги на разработку проектной документации, выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по реконструкции и строительству объекта. Общая сумма двух тендеров составляет 10,6 млрд руб., заказчиком является МКУ «Управление капитального строительства города Екатеринбурга».

Согласно материалам, опубликованным на сайте Госзакупок, работы будут проводить в три этапа. Как указано в документах по самому крупному лоту (5,9 млрд руб.), на первом и втором этапах работы планируют выполнять на улице Татищева (от улицы Красноуральской до улицы Викулова; от улицы Викулова до улицы Лоцмановых, а также от улицы Лоцмановых до улицы Юрия Исламова). Завершить работы должны до 15 октября 2027 года. Согласно информации о втором лоте (4,7 млрд руб.), на третьем этапе работы будут проводить на улице Юрия Исламова, от улицы Металлургов до улицы Татищева, и на улице Татищева, от улицы Юрия Исламова до Срединного кольца. Отдельно в документах прописано о строительстве трамвайной ветки протяженностью 2 км. Эти работы должны завершить до 15 июня 2027 года.

«В рамках 3-го этапа предусмотреть строительство контактной сети и трамвайной линии по улице Татищева, на участке от улицы Лоцмановых до Срединного кольца, протяженностью порядка 2200,0 м в двухпутном исчислении, и устройство разворотного кольца протяженностью порядка 300 м»,— указано в документе к закупкам. Кроме того, вдоль улицы Юрия Исламова, на участке от улицы Металлургов до Верх-Исетского пруда, подрядчик должен будет выполнить примыкание к улице Металлургов либо к дублеру вдоль улицы Металлургов. «При необходимости предусмотреть реконструкцию развязки по улице Металлургов»,— указано в документе. Заявки от подрядчиков будут принимать до 5 октября.

Как ранее заявляли региональные власти, ради расширения улицы Татищева будет снесен многоэтажный дом на улице Заводской, 30. Ранее планировался снос лишь половины дома, что затронуло бы только 45 собственников, но позже планы пересмотрели. Помимо пятиэтажного дома на Заводской планируется снести семь зданий на Заводской и Татищева. Общая сумма, которую нужно будет потратить на выкуп жилья у собственников, оценивалась в 500 млн руб. Работу по выкупу квартир в пятиэтажном доме по адресу Заводская, 30 в Екатеринбурге планируют завершить к 2025 году.

Стоит отметить, что «ВИЗ-Правобережный» сейчас активно застраивается: в границах набережной Верх-Исетского пруда — Каменщиков — Фролова — Плотников — Татищева — Викулова — Металлургов — Московского тракта хотят построить жилье для 82,6 тыс. человек. В марте этого года мэр города Алексей Орлов обратился к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой создать совет по застройке перспективного района. Кроме того, власти несколько раз говорили о планах переезда регионального правительства в этот район. Согласно документам, «Правительственный квартал» хотят строить на пересечении улиц Татищева и Исламова, он будет состоять из комплекса административных зданий на 160 тыс. кв. м. Всего район хотят освоить в три очереди строительства до 2035 года.

Раскрыть подробности строительства новой трамвайной ветки в администрации Екатеринбурга «Ъ-Урал» пообещали позже.

В сентябре в городе запустили трамвайное движение в Академическом районе. Для пассажиров транспорт полноценно начнет курсировать с ноября этого года. По данным «Ъ-Урал», трамвайную ветку в этом направлении также хотят продлить в сторону планировочного района, «второго Академического».

Мария Игнатова