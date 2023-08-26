Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В новом квартале на ВИЗе в Екатеринбурге построят небоскреб высотой 100 этажей

На «ВИЗе-Правобережном» в Екатеринбурге планируют построить небоскреб этажность 100 этажей, говорится в материалах, опубликованных на сайте городской администрации. Напомним, там хотят построить жилье для 82 тыс. человек, а также «Правительственный квартал».

Предыдущая фотография

Фото: Проектная документация

Фото: Проектная документация

Фото: Проектная документация

Следующая фотография
1 / 3

Фото: Проектная документация

Фото: Проектная документация

Фото: Проектная документация

Согласно документам, «Правительственный квартал» — хотят строить в первом микрорайоне (пересечение улиц Татищева и Исламова), он будет состоять из комплекса административных зданий на 160 тыс. кв. м. Напомним, что о переезде регионального правительства на «ВИЗ-Правобережный» заявлял и губернатор Евгений Куйвашев, и мэр Алексей Орлов.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...