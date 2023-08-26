В новом квартале на ВИЗе в Екатеринбурге построят небоскреб высотой 100 этажей

На «ВИЗе-Правобережном» в Екатеринбурге планируют построить небоскреб этажность 100 этажей, говорится в материалах, опубликованных на сайте городской администрации. Напомним, там хотят построить жилье для 82 тыс. человек, а также «Правительственный квартал».

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Согласно документам, «Правительственный квартал» — хотят строить в первом микрорайоне (пересечение улиц Татищева и Исламова), он будет состоять из комплекса административных зданий на 160 тыс. кв. м. Напомним, что о переезде регионального правительства на «ВИЗ-Правобережный» заявлял и губернатор Евгений Куйвашев, и мэр Алексей Орлов.

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