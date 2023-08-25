ВИЗ застроят жильем для 82,6 тысяч человек, проект вынесли на обсуждения

Администрация Екатеринбурга вынесла на общественные обсуждения проект связанный с застройкой района «ВИЗ-Правобережный». Согласно материалам, в границах набережной Верх-Исетского пруда – ул. Каменщиков – Фролова – Плотников – Татищева – Викулова – Металлургов – Московского тракта хотят построить жилье для 82,6 тыс. человек.

Общая площадь проектируемой территории составляет 765,9 га. Численность населения в районе составит 106 077 человек, из них 82 639 человек — это новые жители. Территорию хотят разбить на восемь микрорайонов, где многоэтажная жилая застройка переменной этажности займет 2,4 млн кв. м. А общая площадь коммерческих помещений — 149,7 тыс. кв. м.

Помимо жилья, детских садок и школ на территории хотят построить поликлинику, гребной слалом с трибунами, ФОКи, центр креативных индустрий, школу искусств и другое. Отдельно отмечается, что в первом микрорайоне появится комплекс административных зданий на 160 тыс. кв. м и пожарное депо. Напомним, что о переезде регионального правительства на «ВИЗ-Правобережный» заявлял и губернатор Евгений Куйвашев, и мэр Алексей Орлов.

Также запроектирована вторая линия метрополитена: «В районе предусмотрены три транспортно-пересадочных узла в местах пересечения наземного пассажирского общественного транспорта и второй линии метрополитена: станции "Янтарная", "Верх-Исетская", "Металлургическая". Вблизи станции метрополитена "Верх-Исетская" предусмотрена автобусная станция "Западная"».

Всего район хотят освоить в три очереди строительства до 2035 года. В первую очередь строительства до 225 года хотят построить жилье, площадью 504 тыс. кв. м. Население составит 16 тыс. человек. На этапе реализации второй очереди (2025-2030 годы) будет построено 1,2 млн кв. м жилья для 42,8 тыс. человек. И в третью очередь построят 688,3 тыс. кв. м жилья.

Общественные обсуждения по проекту планировки и межевания данной территории будут идти до 15 сентября. Оставить свои замечания и предложения можно до 4 сентября.

Напомним, застройка района обсуждается уже много лет. О планах на данную территорию заявляли многие застройщики. Так, например, еще 2020 году «Группа ЛСР» заявила о планах на строительство большого жилой квартала на «ВИЗе-Правобережном».

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