В район проложили новый путь

В новом районе Екатеринбурга Академическом прошел технический запуск трамвайного движения. Строительство трамвайной линии велось два года. К 2024 году здесь планируют проложить около 8 км путей, но пока проложили 4,5 км. Для пассажиров трамвай начнет работать в ноябре — после того как пройдет техническая обкатка. Помимо нового транспорта, первым лицам города и области презентовали проекты, которые планируют реализовать в Академическом.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полная протяженность трамвайной линии превысит 8 км

Фото: Алексей Младич, Коммерсантъ Полная протяженность трамвайной линии превысит 8 км

Фото: Алексей Младич, Коммерсантъ

В Академическом районе 6 сентября запустили движения трамваев. Пока это только технический запуск — пассажиров, как рассказал глава города Алексей Орлов, трамвай начнет возить с ноября, после того как пройдет техническая обкатка. Сейчас специалисты будут выполнять обкатку новых путей — они должны выдержать суммарную нагрузку в 20 тыс. тонн. С учетом того, что трамвайный вагон весит 20 тонн, он должен проехать полный маршрут не менее тысячи раз.

Первый трамвай в новый район прибыл под колокольный звон. В вагонах прокатились губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава города Алексей Орлов и другие чиновники. Напомним, работы по строительству трамвайной линии начались в ноябре 2021 года. Стоимость проекта оценивалась в 15,2 млрд руб.

Протяженность всего трамвайного маршрута превысит 8 км, на сегодняшний день рабочие проложили около 4,5 км трамвайных путей. На первом этапе новый для района транспорт будет запущен по улицам Вильгельма де Геннина и Серафимы Дерябиной до кольца на улице Волгоградской около больницы №40.

Академический официально стал восьмым районом Екатеринбурга 1 октября 2021 года. Общая площадь района составляет 4,5 тыс. га. В этом году администрация Екатеринбурга утвердила проект планировки территории под строительство «Второго Академического». Масштабное строительство хотят начать в границах ул. Лучистой — русла реки Шиловка — Полевского тракта — ул. Перспективной — ЕКАД. Район должен объединить Широкую Речку, Академический, Солнечный и включить в себя новые участки. Эту территорию планируют осваивать до 2035 года.

По словам местных жителей, в новом районе, который активно застраивается, есть проблема с выездом в центральную часть Екатеринбурга. Общественный транспорт часто ходит переполненный, а на выезд из района в часы пик образовываются большие пробки. Это объясняется тем, что большинство жителей Академического выезжают в центр города на работу. Так, согласно данным на официальном портале администрации Екатеринбурга, количество рабочих мест на предприятиях района, не включая субъекты малого предпринимательства, составляет 52 на 1 тыс. жителей (в среднем по Екатеринбургу — 295 на 1 тыс. человек). Численность жителей Академического составляла около 150 тыс. человек, при этом доля трудоспособного населения выше на 30%, чем в любом другом районе. Власти надеются, что вопрос с транспортной доступностью частично решит трамвайная ветка.

«Попасть в Академический можно было только через “узкое горлышко”, а с открытием этой ветки у горожан появится альтернатива, как доехать из района в центр и обратно»,— заявил на запуске глава региона Евгений Куйвашев.

В планах городских властей продлить трамвайную линию до района Широкая речка. «Сегодня есть понимание, куда двигаться дальше: в направлении Широкой Речки, в дальнейшее развитие трамвайных путей в Академическом районе. Есть понимание и по источникам финансирования, по его видам. Скорей всего, это будет концессионное соглашение»,— рассказал мэр города Алексей Орлов.

Помимо презентации нового транспорта, вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов, глава района Николай Смирнягин и генеральный директор АО «РСГ-Академическое» (основной застройщик района) Сергей Ланцов презентовали губернатору новые проекты, которые планируют реализовать в районе. Первым делом показали, как будет выглядеть схема улично-дорожной сети к 2026 году. На ней красными метками отмечено шесть новых объектов: пять из них — это новые улицы, шестой — будущая развязка на пересечении улицы Амундсена и Объездной дороги. Это станет самым дорогим этапом проекта. Стоимость оценивается в 2,7 млрд руб.

Следом были представлены концепции внешнего вида здания суда, который будет располагаться в Академическом районе. Он будет представлять собой два рядом стоящих здания. В одном из них на 10 судебных участках разместятся Мировые судьи, им отведены три этажа. Соседнее четырехэтажное здание будет построено для 20 судебных участков Федерального суда. «По планам — закончить строительство суда в декабре 2024 года. С марта 2025 года суд должен начать работу»,— заявил господин Ланцов. Здание администрации академического района разместится у Преображенского парка по улице Вильгельма де Геннина, 60. Внутри Преображенского парка будет построен Дом детского творчества, его общая площадь составит 26 тыс. кв.м. На четырех этажах здания разместят спортивный, культурный и образовательный блок.

София Ерюжева