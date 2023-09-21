При обстреле в Карабахе погиб замкомандующего российскими миротворцами в регионе

Замкомандующего российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе погиб 20 сентября в результате обстрела в районе населенного пункта Джанятаг (Чанкатах). О гибели Ивана Ковгана, который также был заместителем командующего подводными силами Северного флота РФ, сообщил Санкт-Петербургский клуб моряков-подводников и ветеранов ВМФ, а также мурманские издания «СеверПост» и «Би-порт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Ковган

Фото: Пресс-служба Северного флота Иван Ковган

Фото: Пресс-служба Северного флота

«Вчера, в Армении погиб заместитель командующего подводными силами СФ по военно-политической работе капитан 1 ранга Ковган Иван. Был откомандирован туда два месяца назад на должность замкомандующего миротворческого контингента... Находился в расстрелянной машине... Добрая память... Вечный покой...» — говорится в сообщении клуба моряков. Там уточнили, что погибший проживал в мурманском городе Гаджиево.

По информации издания «СеверПост», Иван Ковган погиб за три дня до своего 53-летия. Как пишет издание «Би-порт», в командировке в Нагорном Карабахе замкомандующего подводными силами Северного флота находился с 11 мая. Когда пройдут похороны офицера, не сообщается.

Накануне, 20 сентября, Минобороны РФ сообщило, что автомобиль с российскими миротворцами, возвращавшийся с наблюдательного пункта Джанятаг (Чанкатах), был обстрелян из стрелкового оружия. Находившиеся в машине военные погибли, их число в военном ведомстве не уточнили. По информации «Первого канала», в результате обстрела погибли четверо российских миротворцев. Минобороны Азербайджана выразило соболезнования в связи с гибелью миротворцев и сообщило, что расследованием инцидента занимаются следственные органы Азербайджана и России. Ведомство также призвало «проявить терпение» во время расследования.

19 сентября власти Азербайджана объявили о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. Омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян заявил, что в результате боевых действий 200 человек погибли, более 400 получили ранения. Вчера, 20 сентября, Минобороны Азербайджана сообщило о договоренности приостановить военные действия, власти Нагорного Карабаха согласились сложить оружие. В российском Минобороны уточнили, что решение о прекращении огня было принято в координации с миротворцами РФ.

Подробнее — в материале «Ъ» «На свой Арцах и риск».

Фотогалерея «Антитеррористическая операция» Азербайджана в Карабахе Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография 19 сентября в 12:00 мск Минобороны Азербайджана объявило о начале проведения «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя», а также выдворения армянских вооруженных сил

На фото: жилой дом, пострадавший в результате обстрела Степанакерта Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости Российские миротворцы зафиксировали многочисленные нарушения прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения Фото: Defense Ministry of Azerbaijan / AP Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщило о массированном обстреле со стороны Азербайджана, бои шли по всей линии соприкосновения Фото: Defense Ministry of Azerbaijan / AP Начальник пресс-службы МИД Азербайджана Анар Эйвазов во время брифинга сообщил, что более 60 позиций армянских военных были взяты под контроль в ходе операции

На фото: последствия обстрела в Степанакерте Фото: oldhike / ТАСС Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян заявил, что в результате обстрелов вооруженных сил Азербайджана погибли 25 человек

На фото: женщина в жилом доме, пострадавшем от обстрела Фото: oldhike / ТАСС Власти Азербайджана сообщили, что основная цель операции — уничтожение военной инфраструктуры НКР, и большая часть целей была достигнута

На фото: последствия обстрела Степанакерта Фото: oldhike / ТАСС По словам бывшего госминистра НКР Рубена Варданяна, жители Карабаха большей частью укрылись в бомбоубежищах Фото: Siranush Sargsyan / AP Вооруженные силы Азербайджана прорвали линию соприкосновения с этническими армянскими силами в нескольких местах

На фото: последствия обстрела Степанакерта Фото: oldhike / ТАСС Для эвакуации населения из опасной зоны в Карабахе были созданы гуманитарные коридоры и пункты приема Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости Власти США и Европы призвали Азербайджан остановить военные действия

На фото: жилой дом, пострадавший в результате обстрела Степанакерта Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости В тот же день руководство непризнанной Нагорно-Карабахской республики обратилось к властям Азербайджана с предложением остановить военные действия и начать переговоры Фото: Nagorno-Karabakh Human Rights Ombudsman / AFP Тысячи жителей Еревана вышли на митинг у здания правительства из-за ситуации в Карабахе Фото: Коммерсантъ / Владимир Соловьев / купить фото Вход в здание правительства Армении был заблокирован полицейским кордоном Фото: Коммерсантъ / Владимир Соловьев / купить фото Собравшиеся на митинг выкрикивали антиправительственные лозунги и обвиняли руководство страны, в частности премьер-министра Никола Пашиняна, в том, что их политика привела к нынешней ситуации в Нагорном Карабахе Фото: Коммерсантъ / Владимир Соловьев / купить фото Протестующие попытались прорваться в здание, однако силовики сдержали натиск, силу в ответ не применяли Фото: Коммерсантъ / Владимир Соловьев / купить фото Премьер-министр Армении Никола Пашинян провел заседание Совета безопасности страны и по его итогам заявил, что Ереван не намерен начинать военные действия с Азербайджаном из-за ситуации в Карабахе

На фото: митинг в Ереване Фото: Коммерсантъ / Владимир Соловьев / купить фото МИД Азербайджана потребовал вывести из Карабаха все вооруженные силы Армении. В ответ МИД Армении сообщил, что войск страны на территории НКР нет

На фото: митинг у правительства Армении Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Правоохранительные силы Армении блокируют проход к правительству Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Участники митинга в Ереване и силовики Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Полицейский кордон в Ереване на входе в дом правительства Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото 20 сентября власти Нагорного Карабаха приняли решение в одностороннем порядке прекратить огонь. Также руководство Нагорного Карабаха заявило, что считает власти Азербайджана «центральными» в республике и намерено выстраивать конструктивный диалог с Баку

На фото: жители Степанакерта в бомбоубежище Фото: AP / Siranush Sargsyan После того, как власти Нагорного Карабаха согласились сложить оружие, в азербайджанском Минобороны заявили, что прекращают боевые действия в Карабахе

На фото: жители Карабаха укрылись в бомбоубежище Фото: Nagorno-Karabakh Human Rights Ombudsman / AFP Власти Азербайджана согласились предоставить коридор для эвакуации жителей и армии НКР

На фото: эвакуация людей из Степанакерта Фото: Russian Defence Ministry / Reuters Российские миротворцы эвакуируют местных жителей из Нагорного Карабаха Фото: Russian Defence Ministry / Handout / Reuters Протестующие в Ереване перекрыли одну из дорог в центре города Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Жители Еревана начали собираться у здания правительства после заявлений о договоренностях в Нагорном Карабахе Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Митингующие требуют признать независимость Нагорного Карабаха Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Участники акции и оцепление у здания правительства в Ереване Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Следующая фотография 1 / 28 19 сентября в 12:00 мск Минобороны Азербайджана объявило о начале проведения «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя», а также выдворения армянских вооруженных сил

На фото: жилой дом, пострадавший в результате обстрела Степанакерта Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости Российские миротворцы зафиксировали многочисленные нарушения прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения Фото: Defense Ministry of Azerbaijan / AP Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщило о массированном обстреле со стороны Азербайджана, бои шли по всей линии соприкосновения Фото: Defense Ministry of Azerbaijan / AP Начальник пресс-службы МИД Азербайджана Анар Эйвазов во время брифинга сообщил, что более 60 позиций армянских военных были взяты под контроль в ходе операции

На фото: последствия обстрела в Степанакерте Фото: oldhike / ТАСС Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян заявил, что в результате обстрелов вооруженных сил Азербайджана погибли 25 человек

На фото: женщина в жилом доме, пострадавшем от обстрела Фото: oldhike / ТАСС Власти Азербайджана сообщили, что основная цель операции — уничтожение военной инфраструктуры НКР, и большая часть целей была достигнута

На фото: последствия обстрела Степанакерта Фото: oldhike / ТАСС По словам бывшего госминистра НКР Рубена Варданяна, жители Карабаха большей частью укрылись в бомбоубежищах Фото: Siranush Sargsyan / AP Вооруженные силы Азербайджана прорвали линию соприкосновения с этническими армянскими силами в нескольких местах

На фото: последствия обстрела Степанакерта Фото: oldhike / ТАСС Для эвакуации населения из опасной зоны в Карабахе были созданы гуманитарные коридоры и пункты приема Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости Власти США и Европы призвали Азербайджан остановить военные действия

На фото: жилой дом, пострадавший в результате обстрела Степанакерта Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости В тот же день руководство непризнанной Нагорно-Карабахской республики обратилось к властям Азербайджана с предложением остановить военные действия и начать переговоры Фото: Nagorno-Karabakh Human Rights Ombudsman / AFP Тысячи жителей Еревана вышли на митинг у здания правительства из-за ситуации в Карабахе Фото: Коммерсантъ / Владимир Соловьев / купить фото Вход в здание правительства Армении был заблокирован полицейским кордоном Фото: Коммерсантъ / Владимир Соловьев / купить фото Собравшиеся на митинг выкрикивали антиправительственные лозунги и обвиняли руководство страны, в частности премьер-министра Никола Пашиняна, в том, что их политика привела к нынешней ситуации в Нагорном Карабахе Фото: Коммерсантъ / Владимир Соловьев / купить фото Протестующие попытались прорваться в здание, однако силовики сдержали натиск, силу в ответ не применяли Фото: Коммерсантъ / Владимир Соловьев / купить фото Премьер-министр Армении Никола Пашинян провел заседание Совета безопасности страны и по его итогам заявил, что Ереван не намерен начинать военные действия с Азербайджаном из-за ситуации в Карабахе

На фото: митинг в Ереване Фото: Коммерсантъ / Владимир Соловьев / купить фото МИД Азербайджана потребовал вывести из Карабаха все вооруженные силы Армении. В ответ МИД Армении сообщил, что войск страны на территории НКР нет

На фото: митинг у правительства Армении Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Правоохранительные силы Армении блокируют проход к правительству Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Участники митинга в Ереване и силовики Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Полицейский кордон в Ереване на входе в дом правительства Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото 20 сентября власти Нагорного Карабаха приняли решение в одностороннем порядке прекратить огонь. Также руководство Нагорного Карабаха заявило, что считает власти Азербайджана «центральными» в республике и намерено выстраивать конструктивный диалог с Баку

На фото: жители Степанакерта в бомбоубежище Фото: AP / Siranush Sargsyan После того, как власти Нагорного Карабаха согласились сложить оружие, в азербайджанском Минобороны заявили, что прекращают боевые действия в Карабахе

На фото: жители Карабаха укрылись в бомбоубежище Фото: Nagorno-Karabakh Human Rights Ombudsman / AFP Власти Азербайджана согласились предоставить коридор для эвакуации жителей и армии НКР

На фото: эвакуация людей из Степанакерта Фото: Russian Defence Ministry / Reuters Российские миротворцы эвакуируют местных жителей из Нагорного Карабаха Фото: Russian Defence Ministry / Handout / Reuters Протестующие в Ереване перекрыли одну из дорог в центре города Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Жители Еревана начали собираться у здания правительства после заявлений о договоренностях в Нагорном Карабахе Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Митингующие требуют признать независимость Нагорного Карабаха Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Участники акции и оцепление у здания правительства в Ереване Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Смотреть

Александр Кислов