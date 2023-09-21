При обстреле в Карабахе погиб замкомандующего российскими миротворцами в регионе

Замкомандующего российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе погиб 20 сентября в результате обстрела в районе населенного пункта Джанятаг (Чанкатах). О гибели Ивана Ковгана, который также был заместителем командующего подводными силами Северного флота РФ, сообщил Санкт-Петербургский клуб моряков-подводников и ветеранов ВМФ, а также мурманские издания «СеверПост» и «Би-порт».
Иван Ковган
Фото: Пресс-служба Северного флота
«Вчера, в Армении погиб заместитель командующего подводными силами СФ по военно-политической работе капитан 1 ранга Ковган Иван. Был откомандирован туда два месяца назад на должность замкомандующего миротворческого контингента... Находился в расстрелянной машине... Добрая память... Вечный покой...» — говорится в сообщении клуба моряков. Там уточнили, что погибший проживал в мурманском городе Гаджиево.
По информации издания «СеверПост», Иван Ковган погиб за три дня до своего 53-летия. Как пишет издание «Би-порт», в командировке в Нагорном Карабахе замкомандующего подводными силами Северного флота находился с 11 мая. Когда пройдут похороны офицера, не сообщается.
Накануне, 20 сентября, Минобороны РФ сообщило, что автомобиль с российскими миротворцами, возвращавшийся с наблюдательного пункта Джанятаг (Чанкатах), был обстрелян из стрелкового оружия. Находившиеся в машине военные погибли, их число в военном ведомстве не уточнили. По информации «Первого канала», в результате обстрела погибли четверо российских миротворцев. Минобороны Азербайджана выразило соболезнования в связи с гибелью миротворцев и сообщило, что расследованием инцидента занимаются следственные органы Азербайджана и России. Ведомство также призвало «проявить терпение» во время расследования.
19 сентября власти Азербайджана объявили о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. Омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян заявил, что в результате боевых действий 200 человек погибли, более 400 получили ранения. Вчера, 20 сентября, Минобороны Азербайджана сообщило о договоренности приостановить военные действия, власти Нагорного Карабаха согласились сложить оружие. В российском Минобороны уточнили, что решение о прекращении огня было принято в координации с миротворцами РФ.
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