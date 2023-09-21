«ЗСД» объявило еще один конкурс на подготовку участков к строительству ШМСД

АО «ЗСД» объявило конкурс на подготовку земельных участков под строительство второго этапа Широтной магистрали скоростного движения, который включает участок магистрали от Витебского проспекта до Союзного проспекта, сообщает «Фонтанка».

Документация была опубликована 20 сентября, стартовая стоимость работ — 230 млн руб. Срок завершения работ — июнь 2025 года. Издание отмечает, что это самый сложный участок ШМСД, именно здесь должен быть построен разводной мост через Неву. Согласно контракту, нужно переустроить канализационные и водопроводные сети по пути следования магистрали, в документации указаны конкретные земельные участки.

Это вторая закупка «ЗСД», связанная с подготовкой территории для будущей магистрали. В апреле «ЗСД» объявило конкурс на подготовку земельного участка во Фрунзенском районе города под строительство второго этапа Широтной магистрали скоростного движения. Начальная цена контракта составила 43,6 млн рублей.

Подробнее о строительстве Широтной магистрали скоростного движения читайте в материале — «Магистраль получит хозяина».

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