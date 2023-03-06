Магистраль получит хозяина

Концессию на основные этапы создания Широтной магистрали скоростного движения город надеется подписать до конца года. Стоимость проекта — около 300 млрд рублей. Эксперты считают, что одним из основных претендентов является Группа ВТБ, участвующая в реализации первого этапа магистрали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Смольный планирует до конца года подписать концессионное соглашение на строительство второго-четвертого этапов Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) — от Витебского проспекта до Кольцевой автодороги, сообщил врио председателя городского комитета по инвестициям Иван Складчиков.

«Мы в настоящее время ведем переговоры с потенциальным инвестором. Этот участок будет реализовываться по формату концессии, и в 2023 году мы выйдем на подписание соглашения»,— сказал чиновник, уточнив, что концессия на второй-четвертый этапы будет подписана «до конца этого года».

Стоимость проекта в комитете по инвестициям оценивают примерно в 300 млрд рублей, а с учетом первого этапа (строительство Витебской развязки, соединяющей ЗСД и Витебский проспект) — 340 млрд рублей. Ранее весь проект строительства ШМСД оценивали в 180–200 млрд рублей, в том числе первый этап — в 27 млрд рублей.

В Смольном не называют компанию, с которой ведутся переговоры о концессии. Генеральный директор Ассоциации строителей и поставщиков дорожного комплекса (АСДОР) Юрий Агафонов считает, что, с учетом масштабов проекта, он может быть интересен и Сбербанку, и Группе ВТБ, и Газпромбанку. «Точнее сказать сложно, экономическая ситуация не очень способствует реализации таких крупных проектов»,— сказал глава АСДОР. Он также подчеркнул, что без участия федеральных средств город построить магистраль не сможет.

Господин Агафонов также не исключил, что генподрядчиком строительства могут выступить петербургские компании, в частности — АО «ПО "Возрождение"». «Мы с коллегами обсуждали, и считаем, что турецкие компании приглашать не надо: было довольно много проблем» — сказал глава АСДОР (российско-турецкое ООО «ПУСК-Лимак-Север» является генподрядчиком строительства первого этапа ШМСД — Витебской развязки. — «Ъ-СПб»).

«Ключевым претендентом (на заключение концессионного соглашения. — «Ъ-СПб») выглядят компании, которые связаны с текущим очень спешным проектом Западного скоростного диаметра. С другой стороны, если говорить о партнере, который будет осуществлять строительство, то таких кандидатур больше»,— считает глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. По мнению эксперта, ключевым риском для реализации проекта является инфраструктура вокруг концессионного проекта — интеграция магистрали в улично-дорожную сеть Петербурга. «Потенциал очень хороший, сумма представляется реалистичной и адекватной, но вопрос в том, насколько город готов выполнить свои обязательства в рамках проекта»,— сказал господин Бурмистров.

Вячеслав Калашников