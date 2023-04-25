В Петербурге ищут подрядчика на подготовку территории под ШМСД за 43 млн рублей

АО «ЗСД» объявило конкурс на подготовку земельного участка во Фрунзенском районе города под строительство второго этапа Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). Начальная цена контракта составляет 43,6 млн рублей, следует из опубликованных на портале госзакупок документов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строительство ШМСД

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Строительство ШМСД

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По условиям контракта подрядчик должен будет обследовать территорию на Витебской Сортировочной улице на наличие взрывоопасных предметов, вывезти мусор и снести лишние постройки, включая гаражи, а также выполнить планировку участка. Работы необходимо завершить до 30 сентября 2023 года.

Подать заявку на участие в тендере можно до 4 мая. Итоги торгов подведут 11 мая.

Подробнее о ходе строительства ШМСД читайте в материале «Ъ-СПб» «Магистраль получит хозяина».

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