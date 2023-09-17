На Украине умер экс-глава администрации Херсонской области Лагута

На Украине скончался экс-глава администрации Херсонской области Геннадий Лагута, занимавший этот пост до июля прошлого года, сообщил действующий руководитель подконтрольной Украине части региона Александр Прокудин. Как сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на действующего депутата украинского Херсонского областного совета Сергея Хланя, господин Лагута покончил с собой в ночь на 17 сентября в одном из медицинских учреждений Киева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: wikipedia.org Фото: wikipedia.org

«Преждевременно ушел из жизни бывший глава Херсонской облгосадминистрации Геннадий Лагута»,— сообщил Александр Прокудин, выразив соболезнования родным и близким экс-главы администрации области. Господин Прокудин не уточнил дату, место и причины смерти Геннадия Лагуты.

Сергей Хлань также уточнил, что в последние месяцы в адрес Геннадия Лагуты неоднократно в СМИ и соцсетях звучали многочисленные публичные обвинения в «сдаче Херсона» вооруженным силам РФ в 2022 году, в самом начале военного конфликта в стране. По словам Сергея Хланя, экс-глава херсонской обладминистрации «очень тяжело» переживал эти обвинения. Никаких официальных обвинений Геннадию Лагуте украинскими правоохранительными органами не предъявлялось.

Господин Лагута возглавлял Херсонскую областную администрацию в 2021–2022 годах, а до этого был сотрудником Государственной службы охраны Украины, а также возглавлял партию «Нам здесь жить» бывшего мэра Херсона Игоря Колыхаева.

Александр Кислов