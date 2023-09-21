NFT обесценили

95% NFT ничего не стоят, пишет Business Insider со ссылкой на данные отраслевых аналитиков. Бесполезными активами владеют примерно 23 млн человек. Хотя в прошлом и позапрошлом годах рынок переживал расцвет. Месячный объем торгов приближался к $3 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Но хоронить NFT рано, считает партнер Digital & Analogue Partners Юрий Брисов. По его словам, статистика не учитывает крупных игроков, которые, наоборот, стали активнее инвестировать в рынок: «С 2022 года действительно наметилась тенденция на падение популярности NFT. Эта проблема была связана с тем, что данный рынок формировался как P2P. Выходили непрофессионалы, выставляли какие-то работы, которые покупали тоже непрофессионалы. Каких-то предложений по профессиональным участникам рынка не было вообще.

Но с начала 2023 года NFT заинтересовались серьезные институциональные инвесторы, и появились проекты только для профессиональных участников. Соответственно, коллекционеры, которые хотят что-то купить на такой платформе, проверяются. И это только в сфере искусства. Какие-то похожие поползновения в сфере NFT происходят и в сегменте токенизации объектов недвижимости. Тестовые пробные проекты создаются как на уровне крупных институциональных участников, так и на уровне государств.

Например, Саудовская Аравия серьезно заявила о том, что движется в сферу NFT Metaverse. Это и Бахрейн, ОАЭ, множество стран в регионе MENA. Очень активно направление развивается в Азии, это инфраструктура на много миллиардов долларов. Просто информация об этих NFT-проектах не так распространена, как об NFT с обезьянками, например, а это то, что когда-то формировало большую часть рынка. И вот тут действительно произошел вполне ожидаемый спад».

Российские компании и музеи также заходят на рынок NFT. В сентябре «Интеррос» Владимира Потанина и Эрмитаж выпустили токены на предметы искусства, в которых отражен процесс реставрации произведений. Первыми объектами стали фрески мастерской Рафаэля из собрания Эрмитажа.

В будущем NFT не сомневается бывший глава Binance в СНГ Владимир Смеркис. Причем, по его словам, токены не обязательно будут инструментом инвестирования: «Думаю, говоря об NFT, все забывают, что это прежде всего технология и уже потом инвестиции. Все побежали за быстрыми деньгами, хотели получить доходность x2, x3 за короткий промежуток времени.

В технологическом плане NFT ждет большое будущее, потому что им может быть что угодно: дипломы вузов, земли, участки, квартиры.

Более того, мы все наблюдали за тем, как большие бренды, например, Louis Vuitton, Adidas, Alena Akhmadullina, активно идут в цифровой fashion. Мне кажется, таких экспериментов разного толка будет много. Кстати, согласно одному исследованию, которое провели в июле, рынок NFT в первом полугодии 2023-го вырос примерно на 40%. И заходить на него можно всегда. Вопрос в том, как это делать.

Покупать подешевевшие токены, наверное, не лучшая идея, поскольку не факт, что те же самые проекты будут развиваться. Рынок постоянно очищается. Нужно наблюдать, диверсифицировать свои инвестиции, не заходить на все деньги только в NFT или ту же криптовалюту, а пробовать новые технологии, смотреть на то, что потенциально выглядит интересным и, самое главное, полезным для использования».

Авторские отчисления создателей NFT также достигли двухлетнего минимума, выяснило агентство Nansen. Еженедельные выплаты роялти были на пике в апреле прошлого года и составляли $76 млн. К середине этого лета они упали на 95%, менее чем до $4 млн.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Мария Широкова