NFT выходит из приоритета

Instagram и Facebook (принадлежат Meta, запрещенной в России и признанной экстремистской) NFT. Отказаться от поддержки этого формата цифровых активов решила владеющая соцсетями корпорация. Возможность создавать, продавать и обменивать невзаимозаменяемые токены у некоторых пользователей ее платформ появилась в 2022 году. Теперь в руководстве корпорации заявляют, что планируют сосредоточиться на других способах монетизации контента авторами. Как пишет издание TechCrunch, айти-гигант рассматривает возможность размещения рекламы в коротких видео — рилз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lynne Sladky / AP Фото: Lynne Sladky / AP

Интеграция NFT была связана с намерением Марка Цукерберга создать метавселенную, и полностью от этих планов в корпорации не откажутся, полагает обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич:

«Планы у Meta, запрещенной в России, на ее метавселенную, которая называется Horizon Worlds, были достаточно большие. Однако по состоянию на конец прошлого года, планы по привлечению чуть ли не 500 тыс. пользователей не были выполнены. Говорят, что даже господин Цукерберг снижал свои ожидания, но и 200 тыс. подписчиков они не смогли набрать. NFT — главный инструмент для монетизации жизни в метавселенной. То есть, условно говоря, все цифровые товары, которые пользователи создают в рамках игр или просто жизнедеятельности, каких-нибудь галерей и любого контента, который виртуально производится и предлагается за виртуальную валюту, монетизируется с помощью NFT.

Отказываться от метавселенных никто не будет. Но это уже не будет столь громко. На это не будут тратиться необдуманные размеры финансирования, раздуваться штаты. Особенно учитывая, что с начала года крупнейшими IT-гигантами было уволено уже более 100 тыс. человек, и сокращения продолжаются.

Кризис высокотехнологических компаний с крушением Silicon Valley Bank получил лишь новую подпитку. Инвесторы ждут укрепление денежного потока. Кризисы в высоких технологиях зачастую случаются в тот момент, когда обещания обгоняют возможности. Кризис доткомов в начале нулевых — причина была ровно в том же самом. Корпорации типа Yahoo рассказывали про социальные сети сегодняшнего дня, но тогда это еще было невозможно ни по причине модемов, скорости доступа пользователей, ни по причине распространения оптоволоконной связи. Прошло 10-15 лет, и капитализации компаний существенно превысили те пиковые значения, которые были до кризиса доткомов».

О падении стоимости невзаимозаменяемых токенов аналитики рынка сообщали еще год назад. По данным платформы DappRadar, на крупнейшей в мире торговой площадке NFT OpenSea объем торгов с мая по август сократился почти в 100 раз. Среди причин — нестабильность рынке цифровых активов. По данным CoinMarket, за год он сократился на 15%.

NFT, скорее всего, и дальше будут терять в стоимости, а их применение останется таким же ограниченным, считает независимый аналитик крипто-рынка Виктор Першиков:

«За последние несколько недель сектор NFT вновь попробовал, скажем так, восстать из пепла. Технология была интегрирована в сеть биткойн. Но, несмотря на рост трансакций, видно, что по масштабам, конечно, это вряд ли будет соревноваться с тем, что ранее происходило в других сетях, например, Ethereum. Запрещенная в РФ Meta несколько раз пыталась сделать ставку на цифровые технологии. Можно вспомнить стейблкоин, который они планировали запустить, но он встретил запрет со стороны финансовых регуляторов США. После этого в течение последнего года они прорабатывали вопрос NFT.

Те, кто инвестировал в эти токены и покупал картинки, точнее сказать, права на них в виде невзаимозаменяемых токенов, сейчас в подавляющем большинстве потеряли деньги, остались ни с чем. Некоторые NFT-проекты и NFT-токены все еще остаются довольно дорогими, но в подавляющем большинстве случаев, не ошибусь, если скажу, что мы говорим о 80-90% всего рынка NFT.

В рамках технологии метавселенных, в блокчейн-технологии в целом NFT, конечно, находит свое применение. Как тип финансовых активов он выходит за пределы отдельных картинок. Но основная проблема на текущий момент, которая не позволяет сильно развиться этой технологии, нет юридической основы всего этого. В реальной жизни ни один суд, даже на западе, не будет подобное рассматривать как факт подтверждения того, что человек, действительно, обладает какими-то особенными правами».

Как пишут американские СМИ, пик спроса на невзамимозаменяемые токены пришелся на конец весны 2022 года, тогда была совершена самая крупная сделка. NFT-картина художника Майка Винкельманна «Каждый день — первые 5000 дней» была продана на аукционе Christie’s более чем за $69 млн.

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Елизавета Скобцова