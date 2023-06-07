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Коммерсантъ FM
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Сундук упаковали в цифровую копию

Почему бренд Louis Vuitton принял решение о выпуске NFT

Louis Vuitton выпустит свой культовый сундук в виде NFT за €39 тыс. Это цифровое изображение товара, который впервые появился в коллекции бренда еще в середине XIX века, уточняется в сообщении французского модного дома. Известно, что в продажу поступят всего несколько сотен сундуков. Желающие приобрести их должны зарегистрироваться в списке ожидания через криптовалютный кошелек. Сделать это можно будет, начиная с четверга, 8 июня. Затем 16 июня бренд выберет покупателей, который смогут получить цифровой актив.

Фото: Wally Santana / AP

Фото: Wally Santana / AP

Кроме того, судя по всему, клиенты смогут получить настоящий сундук и другие привилегии за эту сумму, что наверняка привлечет преданных фанатов модного дома, отметила автор Telegram-канала «Мамкина модница» Инна Комбарова:

«Louis Vuitton ранее запускала игру с использованием NFT, можно было их найти, но они не открывали никаких возможностей, а компания не дарила физических предметов. В этот раз они выпускают изображение, которое дает право на настоящий сундук. В мире очень много людей, которые коллекционируют такие редкие вещи от Louis Vuitton.

$40 тыс. — как раз стоимость самого эксклюзивного сундука, а NFT станет своеобразным сертификатом на право обладания им.

По крайней мере, в заявлении есть информация, что настоящее изделие прилагается. Кроме того, в компании обещают, что все обладатели NFT получат доступ к продажам эксклюзивных вещей Louis Vuitton. Как это будет реализовано, непонятно. Я покупала, например, NFT Cristobal Balenciaga, и было обещано, что будут некоторые плюшки от бренда, но их я не увидела, как и упоминаний в Сети, что кому-то они достались.

Почему NFT выходит из приоритета

Почему NFT выходит из приоритета

Вместе с тем поклонникам бренда, конечно, это будет интересно. Может быть, даже Филипп Киркоров купит NFT для того, чтобы обладать этим сундуком, или Яна Рудковская. Все истории web3 от люксовых марок — это всегда больше пиар-составляющая, потому что такие новости разлетаются по всем онлайн-ресурсам».

Важно, что приобрести товар смогут не все желающие, а изображения будут привязаны к пользователю без возможности передавать их, подчеркнул финансовый эксперт Павел Комаровский. По его словам, фактически фанаты бренда заплатят за доступ к закрытому клубу, а вот заработать на таких NFT не получится:

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«Те, кто купят эти сундуки, не смогут их перепродать, но зато получат доступ к возможностям, которой ни у кого не будет. Возможно, они смогут покупать в будущем какие-то эксклюзивные товары и перепродавать их с наценкой. Но, думаю, все-таки главный посыл здесь — доступ в некий эксклюзивный клуб, чтобы те покупатели, для которых $40 тыс. не являются существенной суммой, могли, например, на вечеринках этим хвастаться.

Тема NFT действительно уже скорее ушла в каком-то смысле, но для бренда это дешевый способ получить дополнительную рекламу, заявить о себе как о прогрессивной компании, которую интересно обсудить».

Многие бренды уже выпускали свою NFT-продукцию, например, Nike, Gucci и Adidas. А в начале 2023 года СМИ сообщали, что богатейший человек в мире, глава компании Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно — владелец секретной коллекцией цифровых изображений.

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Сабина Адлейба

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